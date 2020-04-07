Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли. Об этом сообщает «112 Украина». По его словам, западные партнеры Украины «не восприняли» принятый парламентом закон.
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На Украине узнали о требовании МВФ по закону о продаже земли

Московский Комсомолец08:49

Грабительский закон о земле ещё более раскачает ситуацию на Украине

REGNUM06:40

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Lenta.ruвчера в 04:15

«Ни земли, ни денег». Какую ошибку допустил Зеленский

РИА Новости01:00

МВФ выдвинул Украине новое требование

Газета.Ruвчера в 23:35

Украина теряет землю, Зеленский теряет власть

Украина.рувчера в 10:35

Украину призвали изменить новый закон о рынке земли

Телеканал 360°04:07
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Экономика

Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Право.ру 01:35
Футбол

Тебас назвал три возможные даты возобновления чемпионата Испании

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас допустил, что чемпионат Испании по футболу, приостановленный из-за коронавируса, может возобновиться в конце мая, если ситуация будет складываться благоприятно.
РИА Новости 09:18
Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу в России еще не пройден, следует из информации с сайта Кремля.
Газета.Ru 09:12
Происшествия

В Оренбуржье у 14 человек выявили коронавирус

В Оренбургской области у 14 человек выявлен коронавирус, еще у 14 подозревается, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
РИА Новости 08:11
Общество

СКР проверит блогеров, продающих маски по завышенным ценам

«ГСУ СК РФ по Москве поручено организовать проверку в связи с появлением в сети Интернет многочисленных предложений приобрести маски по завышенным ценам, которые не обладают необходимыми фильтрационными и защитными свойствами», - пояснила Петренко.
Московский Комсомолец 08:36
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Общество

РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга

РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
РБК 02:15
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Rambler News Service 07:00
Здоровье

ВОЗ призвала носить маски только при необходимости

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать медицинские маски во время пандемии коронавируса только врачам и больным людям.
Москва 24 вчера в 23:11
Политика

Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:35
Общество

Представитель Джонсона рассказал о состоянии британского премьера

Состояние политика назвали стабильным. Джонсон не нуждается в искусственной вентиляции легких и обходится кислородной маской.
НТВ 08:51
Армия и оружие

ВКС получат еще два модернизированных Ан-124 «Руслан»

Воздушно-космические силы России заказали продление летной годности и модернизацию еще двух сверхтяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", сообщил РИА Новости источник в авиационной промышленности.
РИА Новости 06:22
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

Газета.Ru 08:51
Общество

Еще у двоих кузбассовцев подтвердился коронавирус

Опасный вирус выявили ещё двоих жителей региона. Об этом сообщил Сергей Цивилев сегодня, 7 апреля, во время прямого эфира радио «Маяк».
Толк42 07:44
Музыка

Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека

Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Peterburg2.ru вчера в 16:58
Армия и оружие

Украинские боевики усилили обстрелы в Донбассе, применялись гаубицы

В докладе отмечается, что киевские силовики применяли артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 82 и 120 мм, БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
ИА Новороссия 05:36
Здоровье

В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19

Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
REGNUM 08:10
Общество

За сутки в России зафиксировали 1 154 новых случая коронавируса

За последние сутки в России коронавирус подтвержден у 1 154 пациентов. Таким образом, общее число инфицированных составило 7 497 человек.
JustMedia 03:42
Общество

Россиянина оштрафовали на 15 тысяч за чтение на набережной

В Калининграде суд оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Рамблер 09:16
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 03:08
Религия

Благодатный огонь доставят в Москву в канун Пасхи

Газета.Ru 07:19
Общество

Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая

Интерфакс 06:10
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Курсы иностранной валюты снижаются по отношению к рублю на открытии биржевых торгов в столице, доллар торгуется по цене 75,51 рублей, евро - 81,8. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:22
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Здоровье

Около 1700 человек в Москве лечатся от коронавируса дома

Около 1,7 тысячи человек в Москве проходят лечение от коронавируса дома, врачи провели более 7 тысяч телемедицинских консультаций, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 09:46
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