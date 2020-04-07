Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли. Об этом сообщает «112 Украина». По его словам, западные партнеры Украины «не восприняли» принятый парламентом закон.

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

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