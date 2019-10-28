Политика

Газета.RuГазета.RuВ Раде заявили о возвращении фашизма на Украину

Во время празднования годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма в страну, сообщает RT.
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