Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов

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