Общество
РИА НовостиВ Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов
Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
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Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Гаджеты
Компания Realme анонсировала бюджетный смартфон Realme 5i
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Хоккей
Яшин отреагировал на заявление Ларионова о коррупции в молодёжном хоккее
Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова о коррупции, процветающей в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах (МХЛ и ВХЛ).
Наука
Учёные считают, что разовая доза кетамина может снизить употребление алкоголя
По словам учёных, которые провели это исследование, кетамин, более известный как рекреационный наркотик и транквилизатор для животных, можно использовать для «переписывания» воспоминаний, связанных с выпивкой.
Происшествия
На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода
У дома №9 по проспекту Тореза автомобилист сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, другом потребовалась госпитализация.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Армия и оружие
США опровергли решение о выводе войск коалиции из Ирака
США не принимали решения о выводе войск из Ирака. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Технологии
Пенсионный фонд переводит работу с лицевыми счетами на «Эльбрусы»
Лицевые счета ПФР — на «Эльбрусы» Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) выделил 21,6 млн руб. на развитие ПО для электронных сервисов и баз данных на имеющейся в его распоряжении программно-аппаратной платформе «Эльбрус» — на одноименных процессорах и ОС.
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Религия
Патриарх Кирилл назвал заимствованием законопроект о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закон о домашнем насилии был навеян российским политикам извне, а частности, от иностранцев.
Политика
В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани
Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Хоккей
«Ак Барс» поздравил игроков молодежной сборной России после МЧМ-2020
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Происшествия
Водителя автобуса арестовали после ДТП в Тюменской области
Суд в Тюменской области заключил под стражу водителя автобуса, столкнувшегося 6 января с грузовиком, в результате чего погибли два человека.
Политика
Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Гаджеты
Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Армия и оружие
Армия Хафтара продолжит освобождать Триполи после взятия Сирта
Футбол
«Реал» подпишет контракт на 6,5 лет с 17-летним бразильцем Рейниером
По данным источника, «Королевский клуб» подпишет с футболистом контракт сроком на 6,5 лет. Трансфер бразильца обойдётся испанцам в € 30 млн.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.