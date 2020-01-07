Общество
РИА НовостиВ Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов
Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.
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Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей
Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
Авто
В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen
Судя по рендерным изображениям, передняя область кросс-купе будет оформлена в нынешней корпоративной стилистике марки – с горизонтальными фонарями, которые объединены трапециевидной решёткой радиатора и вертикальными противотуманными фарами на краях.
Политика
Итальянский город отказал Помпео в почетном гражданстве
Майк Помпео в октябре 2019 года посетил итальянский город, в котором родился его прадедушка со стороны отца, после чего совет Пачентро приступил к рассмотрению вопроса о предоставлении госсекретарю США почетного гражданства.
Политика
Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям
Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Общество
Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы
Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние праздники.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Хоккей
Губерниев запустил флешмоб после скандала с трансляциями финала МЧМ-2011. Он вызвал Канделаки и Тарасова
Футбол
Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России
Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
Политика
Пушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе
Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56
Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Общество
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Политика
Путин и Асад обсудили планы ликвидации банд террористов в Идлибе
Президент России Владимир Путин и лидер Сирии Башар Асад обсудили планы по ликвидации террористических банд в провинции Идлиб, деятельность которых угрожает мирному населению.
Политика
Reuters: США обдумывают санкции против венесуэльских депутатов за смещение Гуайдо
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение санкций в отношении некоторых депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, которые приняли участие в смещении Хуана Гуайдо с поста главы парламента.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Происшествия
В Петербурге полиция искала няню, похитившую 5-летнюю девочку
В Выборгском районе Санкт-Петербурга правоохранители разыскивали няню, которая забрала с собой 5-летнюю девочку и скрылась в неизвестном направлении.
Фигурное катание
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Начало телепоказа шоу было запланировано на 17:30 по московскому времени, но в это время канал, согласно обновленной сетке, будет транслировать «Угадай мелодию», а затем «Кто хочет стать миллионером».
Авто
Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S
В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
Политика
В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана
Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.
Армия и оружие
Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном
Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
Происшествия
Опубликовано видео с пожарами в Австралии
Власти Австралии намерены создать национальный фонд восстановления, взнос правительства составит почти полтора миллиарда долларов.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Экономика
Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Футбол
«ПСЖ» заблокировал переход Кавани в «Атлетико» этой зимой
Парижский клуб заблокировал переход в январское трансферное окно. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо уже предупредил уругвайца об этом.