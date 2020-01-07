Общество
РИА НовостиВ Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов
Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.
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Происшествия
Украинский Boeing 737 разбился в Иране
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке. «Всё в порядке», — написал Трамп в Twitter.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода с Мухаммадом V
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода с супругом Мухаммадом V. Она утверждает, что ни с кем не поддерживает близких отношений.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Футбол
Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира
Сегодня, 7 января Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в ведущих лигах Европы.
Хоккей
«Монреаль» проиграл «Детройту», Ковальчук набрал два очка
Хозяева площадки победили со счетом 4:3. Нападающий гостей Илья Ковальчук записал на свое имя две результативные передачи и заработал показатель полезности «-1». Российский форвард набрал три очка в двух стартовых матчах за канадский клуб.
Общество
Начались похороны иранского генерала Сулеймани
Кино
Ханс Циммер напишет музыку для фильма о Джеймсе Бонде
Музыку к фильму "Не время умирать", который станет 25-м эпизодом "бондианы", напишет популярный голливудский композитор Ханс Циммер.
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6
Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Политика
Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные
Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак - новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.
Гаджеты
Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года
Как сообщает ToDay News Ufa, рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года составил азиатский бенчмарк Master Lu, он выглядит следующим образом: Nubia Red Devil 3S от компании ZTE.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Авто
Tesla удалось выполнить годовой план поставок электромобилей
Целью Tesla на 2019 год была поставка от 360 000 до 400 000 электромобилей. Фактически было отгружено около 367 500 электромобилей.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Авто
В России прекратились продажи пикапа Foton Tunland
Поставки Foton Tunland были прекращены уже давно, в конце прошлого года дилеры распродали оставшиеся машины.
Политика
Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе
Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
Шоу-бизнес
Пугачева на фотоснимке выглядит моложе Галкина
В Инстаграме юмориста обсуждают великолепный внешний вид Пугачевой. На фотографии она выглядит моложе Галкина.
Фигурное катание
Алина Загитова вернется к тренировкам после шоу Татьяны Навки
По данным пресс-службы, после шоу Загитова собирается вновь приступить к тренировкам дважды в день вместе со своим тренерским штабом.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
Армия и оружие
В Багдаде у посольства США прогремел взрыв
«Зеленая зона» в центре Багдада подверглась минометному обстрелу.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким семейным фото
В конце декабря Брежнева поделилась фото с 10-летней дочерью и со своим мужем Константин Меладзе, а чуть позже опубликовала романтический снимок с супругом.
Наука
Брусничный сок понижает давление
Медики рекомендуют гипертоникам употреблять брусничный сок, который снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов.
Общество
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Здоровье
Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году
25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Космос