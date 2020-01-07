Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов

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