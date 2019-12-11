Политика

REGNUMREGNUMПоправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины. Документ зарегистрировали в электронной системе украинского парламента представители фракции «Слуга народа», сообщение об этом опубликовано на сайте Рады.
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с чего всё началось
В Верховную раду внесен проект закона о внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», следует из электронной базы
 украинского парламента.
Коммерсантъ10 декабря в 16:49

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Новый закон об особом статусе Донбасса не изменит Конституцию Украины

Московский Комсомолец00:25

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ТАССвчера в 09:56

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Известия10 декабря в 16:13
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Общество

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РЕН ТВ вчера в 13:02
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Футбол

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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
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В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
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Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

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СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи

Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
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Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
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Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
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Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
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Общество

В Приморье затонула подводная лодка

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Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
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