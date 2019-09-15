Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год

2 фото
Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год

РИА Новости09:42

Проект госбюджета Украины на 2020 год внесен в Верховную Раду

Украина.ру10:47
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области

РБК вчера в 04:54
Происшествия

В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 02:31
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews 05:02
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Армия и оружие

Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители

Дни24 12:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо сына Платона от Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо своего сына от Жанны Фриске.
Дни24 13 сентября в 12:50
Политика

Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко

Во всех других случаях преследование Порошенко будет рассматриваться как политически мотивированное, подчеркнул Александр Квасьневский.
RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты

Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:35
Политика

На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря

RT на русском вчера в 03:54
Происшествия

В курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Политика

«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Экономика

В Петербурге аренда жилья в сентябре подорожала на 10%

В воскресенье, 15 сентября, стало известно, что в сентябре в Петербурге аренда жилья подорожала на 10% по сравнению с августом.
Форпост Северо-Запад 07:49
Космос

Parker Solar Probe снял на видео солнечный ветер

Naked Science 12 сентября в 20:02
Политика

Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
RT на русском 12:12
Политика

Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию

Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Футбол

«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 4-го тура чемпионата Испании

РБК вчера в 18:34
Происшествия

Хоккеист подрался с фанатами во время матча

Lenta.ru 13:16
Шоу-бизнес

Врачи уговаривали Заворотнюк не делать ЭКО в 47 лет

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк незадолго до новостей о якобы раке мозга призналась, что врачи долго уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет.
Народные новости 09:37
Происшествия

В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус

Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Шоу-бизнес

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости 13 сентября в 20:53
Политика

Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Здоровье

Екатеринбургский перинатальный центр стал одним из лучших в России

ТагилСити.ру 05:08
Политика

Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о варианте «достойного конца» Украины.
Известия 12:09
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Москву в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Здоровье

Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров

Кардиолог связал воздействие лектина с появлением хронической усталости, снижением мозговой деятельности, высыпаниями на коже и даже с потерей волос.
Российская газета 00:46
Футбол

Сафонов в матче с «Крыльями Советов» отразил удар Соболева с пенальти

Бомбардир.ру 13:02
Футбол

Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку

Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Хоккей

Энрот — о матче с «Металлургом»: минское «Динамо» запомнит эту победу

Голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот проанализировал игру команды в матче с "Металлургом" (3:2).
Чемпионат 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное