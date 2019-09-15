Политика
РИА НовостиВ Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год
Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
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Происшествия
В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем
Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 02:31
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews 05:02
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо сына Платона от Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо своего сына от Жанны Фриске.
Дни24 13 сентября в 12:50
Политика
Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко
Во всех других случаях преследование Порошенко будет рассматриваться как политически мотивированное, подчеркнул Александр Квасьневский.
RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика
В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:35
Политика
На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря
RT на русском вчера в 03:54
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Политика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Экономика
В Петербурге аренда жилья в сентябре подорожала на 10%
В воскресенье, 15 сентября, стало известно, что в сентябре в Петербурге аренда жилья подорожала на 10% по сравнению с августом.
Форпост Северо-Запад 07:49
Космос
Parker Solar Probe снял на видео солнечный ветер
Naked Science 12 сентября в 20:02
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
RT на русском 12:12
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия
Хоккеист подрался с фанатами во время матча
Lenta.ru 13:16
Шоу-бизнес
Врачи уговаривали Заворотнюк не делать ЭКО в 47 лет
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк незадолго до новостей о якобы раке мозга призналась, что врачи долго уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет.
Народные новости 09:37
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости 13 сентября в 20:53
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Политика
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о варианте «достойного конца» Украины.
Известия 12:09
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Москву в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Здоровье
Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров
Кардиолог связал воздействие лектина с появлением хронической усталости, снижением мозговой деятельности, высыпаниями на коже и даже с потерей волос.
Российская газета 00:46
Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Хоккей
Энрот — о матче с «Металлургом»: минское «Динамо» запомнит эту победу
Голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот проанализировал игру команды в матче с "Металлургом" (3:2).
Чемпионат 13:32