Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

В Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год

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