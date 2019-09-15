Экономика

ТАССТАССПравительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год

Ранее в воскресенье, как сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук, правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, в котором его дефицит сокращен до 2,09% ВВП.
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В Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год

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Правительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год

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Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
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В сирийском городе Чобанбей, который располагается около границы с Турцией, произошёл взрыв.
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Американский военный самолет выдал себя за гражданский борт и пролетел у самых границ Крыма

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Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
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В это воскресенье гостем нового выпуска провокационного шоу «Секрет на миллион» станет фигуристка, заслуженный мастер спорта, трёхкратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка России Мария Бутырская.
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Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу

В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
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В Москве названы победители Всемирного циркового фестиваля «Идол»

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ЦСКА победил «Тамбов» благодаря двум красивым голам

ЦСКА на выезде победил "Тамбов" в девятом туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. По голу забили Кристиан Бистрович и Хердур Магнуссон.
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В Сети появилась информация о том, что смартфон iPhone SE 2 выйдет, но только в 2020 году.
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Пользователи «МегаФона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети

Пользователи мобильных операторов «МегаФон» и Yota сообщили о проблемах в работе сети.
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