Политика
РИА НовостиВ Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год
Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:04, Вашингтон
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Политика
В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 11:50
Футбол
Головин назвал отличие между чемпионатами России и Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что во французской Лиге 1 защитники быстрее, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 17:47
Происшествия
Заминированный автомобиль взорвался на севере Сирии
На севере Сирии возле одной из больниц взлетел на воздух заминированный автомобиль.
REGNUM 13:55
Гаджеты
Samsung может объединить флагманские линейки в одну
Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Баскетбол
Испания выиграла чемпионат мира по баскетболу
Баскетболисты сборной Испании завоевали золото мужского чемпионата мира в Китае.
ДВ-РОСС 17:52
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
REGNUM 08:21
Футбол
Виктор Гончаренко — об игре с «Тамбовом»: «Судьбу матча решил отличный удар Бистровича»
Спорт-Экспресс 12:06
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
9111.ru 06:51
Экономика
Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.
Коммерсантъ 00:47
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
В Харькове на площади Свободы прошел марш ЛГБТ-сообщества, куда пришли радикалы. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 12:26
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 12 сентября в 05:39
Кино
Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате
Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
Kinonews.ru 15:57
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
Astera 13 сентября в 14:12
Кино
В фильме Marvel «Чёрная вдова» может появиться Железный человек
По данным Comic Book, в фильме Marvel "Чёрная вдова" может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, смерть которого зрители увидели в последней части "Мстителей".
Актуальные Новости 08:24
Шоу-бизнес
Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
Газета.Ru 16:55
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Армия и оружие
В НАТО завершили создание «Черного шершня»
Lenta.ru 13 сентября в 02:18
Гаджеты
Компания Lenovo представила смарт-часы Lenovo Carme
Lenovo Carme получили множество функций мониторинга активности.
ITZine.ru вчера в 12:38
Футбол
Семак высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 14:55