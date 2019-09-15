Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год

Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
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В Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год

РИА Новости09:42

Доработанный проект госбюджета Украины внесут в парламент до 2 ноября

News.ru09:57

Проект госбюджета Украины на 2020 год внесен в Верховную Раду

Украина.ру10:47
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Политика

РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году

России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
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В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
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Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Красноярске

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Головин назвал отличие между чемпионатами России и Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что во французской Лиге 1 защитники быстрее, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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На севере Сирии возле одной из больниц взлетел на воздух заминированный автомобиль.
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Samsung может объединить флагманские линейки в одну

Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
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Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения

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В Казахстане поезд столкнулся с автобусом

Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Баскетбол

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Баскетболисты сборной Испании завоевали золото мужского чемпионата мира в Китае.
ДВ-РОСС 17:52
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
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Спорт-Экспресс 12:06
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Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
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Россиян предупредили о росте цен на гречку

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Экономика

Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия

Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
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Радикалы избили участников гей-парада в Харькове

В Харькове на площади Свободы прошел марш ЛГБТ-сообщества, куда пришли радикалы. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 12:26
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В МИД России предупредили о риске ядерной войны

По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
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Кино

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Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов

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В фильме Marvel «Чёрная вдова» может появиться Железный человек

По данным Comic Book, в фильме Marvel "Чёрная вдова" может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, смерть которого зрители увидели в последней части "Мстителей".
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Шоу-бизнес

Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
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Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой

Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
Газета.Ru 16:55
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Звезды обещают полезные знакомства.
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Представитель РПЦ усомнился в искренности Ксении Собчак

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Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
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Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне

Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
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Армия и оружие

В НАТО завершили создание «Черного шершня»

Lenta.ru 13 сентября в 02:18
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Компания Lenovo представила смарт-часы Lenovo Carme

Lenovo Carme получили множество функций мониторинга активности.
ITZine.ru вчера в 12:38
Футбол

Семак высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 14:55
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