Экономика
РИА НовостиВ Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год
Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Технологии
Около 14 миллионов записей компаний и покупателей утекли в Сеть
По данным издания, доступными стали примерно 14 миллионов записей о юридических и физических лицах.
UfacityNews.ru вчера в 23:09
Энергетика
На Украине снижена стоимость газа для населения
Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» сообщила, что в сентябре 2019 года стоимость газа для населения и услуг ЖКХ будет снижена на 3,4% по сравнению с сентябрем.
Expert.ru 13 сентября в 03:46
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК вчера в 08:15
Происшествия
В Калининградской области туриста смыло волной в море
Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости вчера в 16:07
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия вчера в 17:26
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Экономика
«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes
Нефтяная компания "Лукойл" вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России, который опубликован в понедельник изданием Forbes.
ТАСС 00:18
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Бузову в Армавире встретили сосисками и яичницей
Ольга Бузова прибыла в Армавир. Певица даст концерт на Центральной площади города.
Регион online 14 сентября в 11:59
Происшествия
Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале
В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.
Российская газета 01:41
Культура
Джеки Чан на русском извинился перед фанатами
Газета.Ru 00:49
Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".
Газета.Ru вчера в 23:45
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Политика
США считают Иран виновным в атаках на саудовские НПЗ, сообщают СМИ
Точность и масштаб атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии говорят о том, что они могут осуществляться не со стороны Ймена, а из Ирана.
Политика Сегодня вчера в 17:28
Музыка
Скончался лидер американской группы The Cars
Слово и Дело вчера в 23:08
Здоровье
Нейрохирург назвал главные симптомы рака мозга
Кандидат медицинских наук Алексей Кащеев рассказал «Вечерней Москве», что глиобластома —злокачественная опухоль головного мозга, она неизлечима.
Югополис вчера в 05:44
Здоровье
Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса
Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru 14 сентября в 03:54
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
На состоявшейся накануне церемонии открытия замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров заявил, что учения послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.
РИА Новости вчера в 17:41
Футбол
ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
МК-Спорт вчера в 11:58
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru вчера в 09:09
Гаджеты
Специальное приложение Xiaomi удаляет память любых смартфонов
Специальное приложение Cleaner Lite от компании Xiaomi удаляет память любых смартфонов на предмет устаревших файлов, пакетов apk, «мусора» в памяти и кэша приложений.
UfacityNews.ru вчера в 15:01
Происшествия
Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии
Известия вчера в 19:31