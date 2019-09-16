Проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

В Раду внесли проект закона о бюджете Украины на 2020 год

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