Политика

RT на русскомRT на русскомВ Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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Депутат «Слуги народа» предложил отменить закон о госязыке на Украине

РБК09:14

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

Российская газета07:55

В Госдуме оценили законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

RT на русском07:12

В раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

Известия06:39

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

РИА Новости05:58

Депутат заявил, что в Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

ТАСС05:10

Депутат от «Слуги народа» предлагает Раде аннулировать закон о тотальной украинизации

Украина.ру05:04
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
News.ru 07:06
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Политика

Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.
Rambler News Service вчера в 15:20
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru вчера в 22:34
Политика

Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
Вести.Ru 10:32
Гаджеты

Новые наушники Huawei FreeBuds 3 раскупили в России в 10 раз быстрее

Компания Huawei объявила о первых результатах продаж беспроводных наушников Huawei FreeBuds 3.
Газета.Ru 10:42
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс вчера в 03:34
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Общество

Юрий Лужков скончался после операции на сердце

Янтарный Край 05:28
Хоккей

Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»

Матч ТВ 05:05
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Наука

Искусственная рука была научена осязанию

Ученые создали чувствующую виртуальную руку, способную разработать протез, сообщающий мозгу о своих ощущениях.
Anonsens вчера в 15:57
Политика

Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Lenta.ru 10:16
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Экономика

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru вчера в 09:06
Космос

В Adidas планируют первыми протестировать обувь в космосе

Представители Adidas объявили о намерении стать первой в истории компанией, тестировавшей обувь в космосе.
UfacityNews.ru вчера в 05:41
Общество

В России закроется журнал Men’s Health

В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
РБК 06:35
Спорт

WADA отстраняет Россию от участия во всемирных соревнованиях

Как сообщают «Известия», Всемирное антидопинговое агентство отстраняет Россию от участия во всемирных соревнованиях на ближайшие 4 года.
Тверские ведомости 01:49
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Помпео

Коммерсантъ 01:38
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ 09:41
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России.
Газета.Ru 08:36
Футбол

Фанаты «Спартака» поблагодарили покинувших матчи РПЛ болельщиков

Фанаты «Спартака» из группировки «Фратрия» поблагодарили болельщиков, которые поддержали акцию протеста против задержаний поклонников «красно-белых» сотрудниками полиции и ушли с трибун по ходу первого тайма во время матчей 19-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 10:37
Политика

Путин пообещал не допустить произвола в отношении организации «За права человека»

Президент РФ Владимир Путин дал обещание правозащитникам проследить за тем, чтобы в деле в отношении организации "За права человека" правозащитника Льва Понамарева не было произвола.
ТАСС 10:29
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
РИА Новости 10:34
Армия и оружие

Названы имена украинских оккупантов, погибших вчера на Донбассе

Rusvesna.su 11:12
Политика

В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»

Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Российская газета 10:18
Общество

Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.
Коммерсантъ вчера в 14:50
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