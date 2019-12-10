Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

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