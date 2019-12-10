Политика
RT на русскомВ Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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Политика
Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Происшествия
Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге
Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Политика
В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»
Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Общество
Шнуров посвятил стихи экс-мэру Москвы Лужкову
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте
Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.
Политика
Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата
Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Авто
Опубликованы цены и спецификации Genesis GV80
В Сети появилась информация о стоимости и спецификациях внедорожника Genesis GV80, серийный выпуск которого начнется 2 декабря, а продажи – в начале 2020 года.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Общество
Стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
Политика
На Порошенко заведено новое уголовное дело
Первый замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Политика
Белый дом назвал темы переговоров Трампа и Лаврова
Белый дом сообщил темы, которые президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Политика
Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России
Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Политика
США ввели санкции против главы полиции Грозного
США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.
Политика
Путин поддержал использование материнского капитала для операций детей
Президент России Владимир Путин на встрече с региональными уполномоченными по правам человека не исключил, что материнский капитал можно будет использовать для оплаты операций детям-инвалидам.
Общество
Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса
Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
Политика
Путин поручит прокуратуре снова проверить дело «Нового величия»
Президент Владимир Путин поручит прокуратуре вновь разобраться с делом "Нового величия", передает ТАСС .
Футбол
Слуцкий может сменить Жардима в «Монако»
Сообщается, что он также является одним из возможных преемников наставника «Монако» Леонарду Жардима в случае увольнения португальца.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
Шоу-бизнес
Грудь конусом: Ольга Бузова выпустила клип «Не виновата»
В клипе Ольга Бузова в образах из 90-х, с невероятной прической и фиолетовом платье с конусами на груди поет о нелегкой женской доле.
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA по России
Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) требует анализа, в том числе и того, что лежит на поверхности – таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал санкции организации в отношении российского спорта.
Армия и оружие
В ЛНР убиты трое украинских военных
Стало известно, что вчера в районе населенного пункта Золотое произошел подрыв группы украинских военных на неизвестном взрывном устройстве.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Политика
Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.