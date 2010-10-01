Футбол
Евро-футбол.руВ «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро
В «Реале» не посчитали смешным флаг, с которым Гарет Бэйл вместе с другими игроками сборной Уэльса праздновал выход на Евро-2020. Напомним, ранее экс-игрок «Реала» Предраг Миятович сказал, что «приоритетами Бэйла являются сборная Уэльса, гольф и «Реал», в таком порядке».
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Политика
Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми
На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Музыка
Объявлены номинанты премии «Грэмми»
Ариана Гранде претендует на победу в пяти категориях. 62-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 26 января 2020 года.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Политика
Столтенберг пообещал не допустить «крымский сценарий» в НАТО
"Крымский сценарий" не повторится ни в одной стране – члене НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Политика
Украина ответила на предложения «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал "неприемлемым" предложение "Газпрома" продлить транзитный контракт или заключить на один год новый со взаимным отказом от претензий.
Гаджеты
Возрожденная раскладушка Nokia 2720 Flip получила новую версию
Телефон Nokia 2720 Flip был представлен в сентябре на выставке в Берлине.
Политика
Медведев: РФ и Молдавия смогут наверстать упущенное за последние годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает, что Россия и Молдавия смогут наверстать упущенные за последние годы возможности.
Общество
ФСБ сообщила о задержании трех вербовщиков ИГ в Московском регионе
В Московском регионе задержали трех вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Хоккей
Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»
Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
Политика
СМИ узнали о судимости депутата партии Зеленского за изнасилование
Депутат Верховной Рады Украины фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование.
Шоу-бизнес
У беременной Оксаны Самойловой обнаружили «букет» серьезных осложнений
Сама Самойлова называет их «адскими» осложнениями, и из-за них Оксане пришлось немало времени провести в больницах.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Политика
Путин назвал российскую угрозу выдумкой
Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
Футбол
Влашич получил травму в игре за сборную Хорватии
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за национальную команду со сборной Грузии.
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Футбол
«Зенит» посмеялся над непопулярностью «Спартака» в Китае
Пресс-служба «Зенита» на странице в Twitter показала свое преимущество по популярности клуба в Китае над другими командами РПЛ.
Авто
Lexus представила новый кабриолет Lexus LC 500
Кабриолет Lexus LC 500 прибывает на автосалон в Лос-Анджелесе, и эта модель имеет складную тканевую крышу.
Наука
В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни
Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение
Правда, по слухам, учитывая, что совсем недавно мировые сборы «Джокера» перевалили за миллиард долларов, режиссёр получил добро на продолжение истории.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере озаботили норвежских военных
Норвежская армия нуждается в новых танках ввиду размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией.
Происшествия
На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Хоккей