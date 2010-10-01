В «Реале» не посчитали смешным флаг, с которым Гарет Бэйл вместе с другими игроками сборной Уэльса праздновал выход на Евро-2020. Напомним, ранее экс-игрок «Реала» Предраг Миятович сказал, что «приоритетами Бэйла являются сборная Уэльса, гольф и «Реал», в таком порядке».

В «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро

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