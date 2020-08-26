В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации
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Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание Washington Post.В источнике
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В США считают, что Байден если и победит на выборах, может не дожить до инаугурации
Комсомольская правда18:27