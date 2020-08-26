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РИА Новости
РИА Новости

В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание Washington Post.В источнике
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Российская газета

Республиканцы предрекли Байдену не дожить до инаугурации

Российская газета03:46
Комсомольская правда

В США считают, что Байден если и победит на выборах, может не дожить до инаугурации

Комсомольская правда18:27
RT на русском

WP: в США усомнились в возможности Байдена «дотянуть» до инаугурации

RT на русском20:56
Газета.Ru

В Республиканской партии усомнились, что Джо Байден доживет до инаугурации

Газета.Ru18:50
РИА Новости

В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

РИА Новости21:28
Московский Комсомолец

В США боятся за Байдена: может не дожить до инаугурации после победы

Московский Комсомолец18:15
ТАСС

Республиканец предположил, что Байден может не дожить до инаугурации в случае избрания

ТАСС18:12

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия03:04
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Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru02:46
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Казахстан договорился с РФПИ об объёме вакцины от коронавируса

Компания «СК-Фармация», единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана, пришла к соглашению о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по выделению гарантированного объёма вакцины «Спутник V».
RT на русском02:56
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СМИ пишут о беременности известной фигуристки Татьяны Навки

Аренда VIP-палаты в элитной клинике, где якобы собралась рожать звезда, обходится в 2 млн рублей - здесь появлялись на свет дети Ксении Бородиной, Кристины Асмус и других Фигуристка и супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка может ждать ребенка, сообщает "Комсомольская правда".
Толк02:14
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«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России

"Сочи" одержал третью победу кряду и с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Тамбов", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе три очка.
Вести.Ruвчера в 13:35

Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений

Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.
РИА Новостивчера в 15:49
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Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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