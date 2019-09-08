Политика
ТАССВ Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона
Избирательные участки открылись в Республике Алтай, где в единый день голосования проходят выборы главы региона после отставки прежнего руководителя Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет.
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Врио Алтая Хорохордин лидирует на выборах после обработки 1,27% протоколов
Московский Комсомолец11:31
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Хоккей
Минское «Динамо» вырвало победу у «Спартака» в матче КХЛ
Минское «Динамо» победило «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:4.
Sportbox.RU 12:32
Политика
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 12:58
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче
Чемпионат 13:17
Политика
Порошенко похвалил себя за освобождение украинцев
Петр Порошенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в субботу, 7 сентября.
ТВ Центр вчера в 08:10
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Автоспорт
Феттель, Стролл и Элбон получили штрафные баллы
Феттель за свои действия, которые привели к столкновению со Строллом, получил самое серьёзное наказание, имеющееся в арсенале стюардов (за исключением дисквалификации) – 10-секундный Stop&Go и 3 штрафных балла.
F1news.ru 11:58
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Армия и оружие
МАГАТЭ нашло следы урана в пробах из Тегерана
Официальный Тегеран отказался предоставлять объяснения МАГАТЭ по найденным следам урана в пробах.
News.ru 13:11
Космос
Имя на карте Ростова: Владислав Волков – летчик-космонавт, не вернувшийся на Землю живым
Блокнот Ростов-на-Дону 05:01
Политика
Госдеп призвал РФ освободить оставшихся граждан Украины
Как передавало ИА REGNUM, обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября 2019 года.
REGNUM 13:10
Политика
Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса»
На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.
РБК 11:39
Армия и оружие
Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою
Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru 05:20
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией
Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03
Авто
Авторынок Франции в августе упал на 14%
Французский авторынок в августе снизился на 14,1% и составил 129 259 автомобилей.
Тарантас Ньюс 09:48
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха
Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Москва 24 08:41
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Петра Чернышева прокомментировала болезнь Заворотнюк
Известная российская фигуристка Наталья Анненко, которая приходится бывшей супругой нынешнему мужу актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву, считает, что он сделает все возможное для лечения нынешней жены.
Дни24 09:24