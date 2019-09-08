Избирательные участки открылись в Республике Алтай, где в единый день голосования проходят выборы главы региона после отставки прежнего руководителя Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет.

В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона

Хоккей Минское «Динамо» вырвало победу у «Спартака» в матче КХЛ Минское «Динамо» победило «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:4.

Политика Путин провел телефонный разговор с Макроном Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.

Политика Порошенко похвалил себя за освобождение украинцев Петр Порошенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в субботу, 7 сентября.

Происшествия В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.

Автоспорт Феттель, Стролл и Элбон получили штрафные баллы Феттель за свои действия, которые привели к столкновению со Строллом, получил самое серьёзное наказание, имеющееся в арсенале стюардов (за исключением дисквалификации) – 10-секундный Stop&Go и 3 штрафных балла.

Политика Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

Футбол «Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Армия и оружие МАГАТЭ нашло следы урана в пробах из Тегерана Официальный Тегеран отказался предоставлять объяснения МАГАТЭ по найденным следам урана в пробах.

Политика Госдеп призвал РФ освободить оставшихся граждан Украины Как передавало ИА REGNUM, обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября 2019 года.

Политика Памфилова заявила о фальсификациях на «Карте нарушений» «Голоса» На «Карте выборов», которую ведет общественная организация «Голос», в ряде случаев фиксируются не актуальные нарушения, а фальсификации за прошлые годы, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

Армия и оружие Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.

Политика Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.

Политика В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.

Авто Авторынок Франции в августе упал на 14% Французский авторынок в августе снизился на 14,1% и составил 129 259 автомобилей.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Политика Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.

Политика В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.