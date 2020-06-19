Общество
РИА НовостиВ Республике Алтай продлили запрет на работу турбаз
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов до 2 июля 2020 года, ранее ограничения действовали до 22 июня, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
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Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде
Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Вести.Ru 03:26
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Общество
ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета вчера в 17:16
Происшествия
Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы
Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы, сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:08
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Киберспорт
NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO
В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
Матч ТВ 17 июня в 03:56
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова отметили 4 месяца со дня рождения сына
Свой пост в честь 4 месяцев Давида опубликовал и Джиган.
Летидор 03:11
Здоровье
В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня
Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости вчера в 04:36
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Общество
В России за сутки выявили 7972 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 7972 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 569 063, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:33
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Происшествия
При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик
Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
РИА Новости 02:30
Финансы
От Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки
От Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки.
Piter.tv 16 июня в 06:36
Здоровье
ВОЗ заявила о прорыве в лечении Covid-19
Итоги клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса Covid-19 стали научным прорывом, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Татар-информ 17 июня в 01:28
Футбол
Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился воспоминаниями о драке с форвардом Артёмом Дзюбой в раздевалке.
RT на русском 03:43
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Киберспорт
«Ощущения нового уровня». Представлен первый трейлер FIFA 21
Спорт-Экспресс вчера в 19:25
Политика
Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России
Как пишет газета, в своей книге Болтон также рассказал, что президент США не был в курсе того, что Великобритания является ядерной державой.
Замана 17 июня в 18:39
Политика
Порошенко считает своё уголовное дело следствием «томоса»
Ранее сегодня стало известно, что экс-глава Верховной рады, депутат партии «Евросолидарность» Андрей Парубий призвал украинских граждан поддержать бывшего президента страны Петра Порошенко и организовать новый «майдан».
ИА Новороссия вчера в 09:43
Общество
В России от коронавируса умерли почти 500 медиков
Похожие цифры озвучила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Однако позже в ведомстве опровергли эти цифры.
Муксун.fm вчера в 09:09
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 02:38