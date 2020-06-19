Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов до 2 июля 2020 года, ранее ограничения действовали до 22 июня, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

В Республике Алтай продлили запрет на работу турбаз

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