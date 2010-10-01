Коронавирус
БанкфаксВ Республике Алтай выявили 30 новых случаев коронавируса
15 из 30 случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, в четырех случаях диагностированы симптомы ОРВИ. Между тем выздоровели семь пациентов из Горно-Алтайска и Кош-Агачского района. За все время на Алтае положительные результаты тестов на коронавирус были у 775 жителей региона.
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