Коронавирус
БанкфаксВ Республике Алтай выявили 30 новых случаев коронавируса
15 из 30 случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, в четырех случаях диагностированы симптомы ОРВИ. Между тем выздоровели семь пациентов из Горно-Алтайска и Кош-Агачского района. За все время на Алтае положительные результаты тестов на коронавирус были у 775 жителей региона.
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1 июля в Республике Алтай выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции
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33 случая заражения коронавирусом выявлено в республике за сутки
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