Коронавирус
РИА НовостиВ Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. Горный Алтай оставался последним регионом, где не было подтвержденных случаев заболевания CODID-19.
Читать в источнике
Оценить421
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Гаджеты
Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G
Honor, бренд китайской организации Huawei, представил флагманские модели Honor 30.
ToDay News Ufa вчера в 09:20
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
Экономика
ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии
Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС 22:02
Общество
Коронавирус зарегистрирован уже в десяти районах Иркутской области
По данным на вечер 16 апреля, случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы уже в десяти муниципалитетах Иркутской области.
Иркутск Сегодня 08:45
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс 11:08
Авто
Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название
«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда.
Известия 05:02
Общество
Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями
Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
Общество
В Башкирии аннулируются справки, выданные на время режима самоизоляции
В понедельник начнутся массовые облавы на лиц, которые вышли из дома без справок.
Уфимские нивы 05:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Армия и оружие
РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года
Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные материалы Центрального архива Министерства обороны России о Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года.
RT на русском вчера в 17:59
Общество
МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса.
РБК 22:32
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС
"Союз МС-15", на борту которого находятся космонавт Олег Скрипочка, астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле.
Российская газета 22:32
Общество
Эпидемиолог ответил на вопрос о распространении коронавируса с ветром
Рост числа заражений коронавирусом связан не с его перемещением по воздуху, а с передвижением людей.
Lenta.ru 07:57
Политика
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 09:57
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело 01:58
Общество
Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
Экономика
Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Происшествия
Коронавирус помешал Канаде заняться вопросом депортации Оберлендера
Эпидемия коронавируса мешает властям Канады начать рассмотрение дела о возможности депортации эсесовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого Следственным комитетом России в причастности к массовому убийству в Ейске в августе 1942 года, заявила РИА Новости представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости 22:28
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Здоровье
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 30 апреля
Решение о продлении в Самарской области режима самоизоляции и ограничительных мер до 30 апреля принято региональным оперативным штабом, 16 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 15:12
Общество
В Саратовской области с 20 апреля вводят пропускной режим
В Саратовской области с понедельника будет установлен пропускной режим.
Четвертая Власть 11:13
Здоровье
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия 20:28
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
Происшествия
В Оренбуржье за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом
Оренбург, 15 апреля 2020, 16:03 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки, на 15 апреля, на региональном уровне выявлен 21 случай заражения коронавирусом, в том числе три — клинических.
REGNUM вчера в 09:03