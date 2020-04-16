Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. Горный Алтай оставался последним регионом, где не было подтвержденных случаев заболевания CODID-19.
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Коронавирус в России теперь везде. Карта распространения COVID-19 в Сибири

АМИТЕЛ19:28

В России не осталось регионов без коронавируса

Коммерсантъ11:10

Коронавирус охватил всю Россию

Lenta.ru11:21

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

РИА Новости11:18

Заражение коронавирусом выявлено в последнем регионе России

РБК11:48

Коронавирус выявили во всех регионах России. Последним стала Республика Алтай

ТАСС11:02

В России не осталось регионов свободных от коронавируса

Московский Комсомолец11:06
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Гаджеты

Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G

Honor, бренд китайской организации Huawei, представил флагманские модели Honor 30.
ToDay News Ufa вчера в 09:20
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
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Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС 22:02
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Общество

Коронавирус зарегистрирован уже в десяти районах Иркутской области

По данным на вечер 16 апреля, случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы уже в десяти муниципалитетах Иркутской области.
Иркутск Сегодня 08:45
114
Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс 11:08
2,4K
Авто

Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название

«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда.
Известия 05:02
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Общество

Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями

Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
15
Общество

В Башкирии аннулируются справки, выданные на время режима самоизоляции

В понедельник начнутся массовые облавы на лиц, которые вышли из дома без справок.
Уфимские нивы 05:50
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
74
Армия и оружие

РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные материалы Центрального архива Министерства обороны России о Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года.
RT на русском вчера в 17:59
Общество

МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса.
РБК 22:32
76
Общество

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
447
Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС

"Союз МС-15", на борту которого находятся космонавт Олег Скрипочка, астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле.
Российская газета 22:32
Общество

Эпидемиолог ответил на вопрос о распространении коронавируса с ветром

Рост числа заражений коронавирусом связан не с его перемещением по воздуху, а с передвижением людей.
Lenta.ru 07:57
1
Политика

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 09:57
21
Политика

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
25
Армия и оружие

Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии

Военное дело 01:58
172
Общество

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
4
Экономика

Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
1,1K
Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Происшествия

Коронавирус помешал Канаде заняться вопросом депортации Оберлендера

Эпидемия коронавируса мешает властям Канады начать рассмотрение дела о возможности депортации эсесовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого Следственным комитетом России в причастности к массовому убийству в Ейске в августе 1942 года, заявила РИА Новости представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости 22:28
Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
579
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Здоровье

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 30 апреля

Решение о продлении в Самарской области режима самоизоляции и ограничительных мер до 30 апреля принято региональным оперативным штабом, 16 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 15:12
6
Общество

В Саратовской области с 20 апреля вводят пропускной режим

В Саратовской области с понедельника будет установлен пропускной режим.
Четвертая Власть 11:13
279
Здоровье

Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия 20:28
5
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
602
Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
3,6K
Происшествия

В Оренбуржье за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом

Оренбург, 15 апреля 2020, 16:03 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки, на 15 апреля, на региональном уровне выявлен 21 случай заражения коронавирусом, в том числе три — клинических.
REGNUM вчера в 09:03
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