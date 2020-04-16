Коронавирус
РИА НовостиВ Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. Горный Алтай оставался последним регионом, где не было подтвержденных случаев заболевания CODID-19.
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Космос
Вылезти из скорлупы: ученый рассказал о сроках колонизации Марса
РЕН ТВ 13 апреля в 19:28
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Общество
Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями
Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
Здоровье
Российские врачи начали лечить больных коронавирусом в Бергамо
Российские военные врачи начали лечить больных коронавирусом в открывшемся терапевтическом отделении полевого госпиталя в Бергамо.
Вечерняя Москва вчера в 23:58
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 14 апреля в 11:54
Недвижимость
Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
Президент России Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса.
RT на русском 12:17
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Политика
Эдвард Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года "Мы передали в миграционные органы документы на продление вида на жительство Сноудена, который истекает в апреле этого года", - сообщил адвокат Анатолий Кучерена.
Русская Планета 07:53
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
Шоу-бизнес
Бритни Спирс станцевала под песню Джастина Тимберлейка
38-летняя певица выложила в Instagram видео, в котором вспомнила разрыв с Тимберлейком и оценила его творчество Бритни Спирс вспомнила о своих отношениях с Джастином Тимберлейком во время танца под одну из его музыкальных композиций, пишет USmagazine.
Inc-news.ru 09:14
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский не видится с дочерью
Виталий Гогунский дважды женился на Ирине Маирко, но их союз все-таки распался в прошлом году. Дочь пары Милана осталась жить с мамой.
StarHit.ru вчера в 21:40
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Наука
Летучие мыши оказались источником вируса KoRV, убивающего коал
Evo-rus.com 06:26
Экономика
Правительство рассмотрит идею изменить уплату НДС
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
News.ru 13:51
Общество
Въезд и выезд ограничили в четырех селах Забайкалья из-за COVID-19
В селах Цаган-Челутай, Бильчиртуй, поселке Ага Могойтуйского района и поселке Ясная Оловяннинского района с 17 апреля введен карантин в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Чита 21:01
Игры
Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch
"Crysis Remastered привносит новые графические возможности, высококачественные текстуры, а также API для трассировки лучей вне зависимости от платформы на CryEngine для ПК, PlayStation, Xbox и - впервые в истории - для Nintendo Switch", - следовало из сообщения.
Вести.Ru 12:16
Культура
Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд»
Российские комедийные актеры, продюсеры и телеведущие Сергей Светлаков и Александр Незлобин запускают шоу на телеканале СТС.
Inc-news.ru 15:19
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России
Компания помимо скидок для некоторых смартфонов подготовила подарки, а среди них фитнес-браслет Mi Smart Band 4. До 19 апреля Redmi Note 8 Pro можно будет купить по цене от 14 900 рублей, а без специального предложения данная модель стоит от 17 990 рублей.
Газета DAILY 14 апреля в 14:34
Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва 11:51
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Общество
В Саратовской области с 20 апреля вводят пропускной режим
В Саратовской области с понедельника будет установлен пропускной режим.
Четвертая Власть 11:13
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
Общество
В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице
Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
ТАСС 20:06
Здоровье
Стала известна география новых случаев заражения коронавирусом в Югре
Стала известна география новых случаев заражения коронавирусом в Югре.
УралПолит.Ru 09:19
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Авто
Lotus запустила реалистичный онлайн-конфигуратор на гиперкар Evija
Если вы один из 130 человек, которые смогут позволить себе приобрести британский гиперкар Lotus Evija, то вы уже сейчас сможете полюбоваться на свой автомобиль в высокотехнологичном онлайн-конфигураторе.
CarsWeek.ru вчера в 13:13
Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05