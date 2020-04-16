Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. Горный Алтай оставался последним регионом, где не было подтвержденных случаев заболевания CODID-19.
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Заражение коронавирусом выявлено в последнем регионе России

РБК11:48

В России не осталось регионов без коронавируса

Коммерсантъ11:10

Коронавирус выявлен во всех регионах России

RT на русском11:24

Коронавирус охватил всю Россию

Lenta.ru11:21

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

РИА Новости11:18

В России не осталось «чистых» регионов: первый случай коронавируса в Республике Алтай

Московский Комсомолец11:29

Коронавирус выявили во всех регионах России. Последним стала Республика Алтай

ТАСС11:02
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Политика

Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы

О переносе парада Победы объявил Владимир Путин.
Саратов 24 12:02
1
Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
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Происшествия

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
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Общество

На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов

Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
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Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
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Экономика

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
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Общество

В США выявлено свыше 650 тыс. человек, зараженных коронавирусом

Вашингтон, 16 апреля 2020, 23:28 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом перевалило в США за отметку в 650 тыс. человек, сообщает 16 апреля сайт Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране и в мире.
REGNUM 16:28
1
Общество

280 нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье в четверг

В округах Подмосковья в четверг прошли совместные рейды сотрудников Госадмтехнадзора региона и полиции, выявили 242 физических лица, нарушивших режим самоизоляции, и 38 юридических лиц, которые нарушили запрет на деятельность, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.
РИАМО 14:47
4
Шоу-бизнес

Джиган платит 100 тысяч рублей за каждые сутки в элитной клинике

Адвокат рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество и детей.
StarHit.ru 12:22
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
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Общество

В Казань из Бангкока прибыл самолет со 179 российскими туристами

В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что из 179 прибывших в Казань пассажиров 111 должны сойти там же, а оставшиеся полетят дальше в Уфу.
ГЛАС.RU 17:59
81
Армия и оружие

Сооружение новых медцентров идет опережающими темпами

Военные специалисты Министерства обороны РФ завершили строительство девяти многофункциональных медцентров из 16-ти.
Вести.Ru вчера в 23:24
Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета 02:45
85
Общество

Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса

Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
31
Космос

Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета вчера в 09:05
95
Фигурное катание

ИСУ официально отменил чемпионат мира по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ИСУ) окончательно отменил чемпионат мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса, не став переносить его на осень.
Газета.Ru 15:02
5
Культура

Российский фильм получил 100% на Rotten Tomatoes?! Интервью с режиссером черной комедии «Папа, сдохни!», которой все восхищаются

Российская черная комедия «Папа, сдохни» получила 100% на синефильском сервисе Rotten Tomatos.
Дождь 09:45
Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

РБК 16:21
36
Футбол

Илья Геркус: «Футбол не будет прежним. Пандемия изменит мир, как теракты 11 сентября»

Бывший президент «Локомотива» рассказал о своем взгляде на ситуацию с коронавирусом, имидже клуба, словах нынешнего гендиректора Василия Кикнадзе и будущем футбола.
Спорт-Экспресс 17:10
Общество

Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 10:25
22
Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
801
Общество

В 13 населённых пунктах Ленобласти ввели усиленный режим карантина

В Ленобласти в 13 населённых пунктах усилили режим ограничений в связи с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона.
DP.RU 11:14
19
Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
29
Здоровье

Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о своем самочувствии

Обо всем рассказал журналист Георгий Кудинов в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс».
Gazeta.SPb 15:59
108
Общество

Пациентов с ОРВИ в Москве оштрафуют за нарушение самоизоляции

В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 13:48
32
Наука

В РНК листерии обнаружили механизм ее патогенности

Listeria monocytogenes под микроскопом / ©ru.wikipedia.org Во-вторых, в РНК нашли механизм, помогающий листерии процветать в чужих клетках.
Naked Science 14 апреля в 06:29
Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа

Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа Ксения Бородина рассказала, почему так и не подала на развод с мужем.
Экспресс газета 01:59
2
Здоровье

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

В мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина назвала нового потенциального переносчика коронавируса.
Моя Москва.онлайн 04:59
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