В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. Горный Алтай оставался последним регионом, где не было подтвержденных случаев заболевания CODID-19.

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

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