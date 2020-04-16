Коронавирус
РИА НовостиВ Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. Горный Алтай оставался последним регионом, где не было подтвержденных случаев заболевания CODID-19.
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В России не осталось «чистых» регионов: первый случай коронавируса в Республике Алтай
Московский Комсомолец11:29
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Политика
Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы
О переносе парада Победы объявил Владимир Путин.
Саратов 24 12:02
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Происшествия
В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом
Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
Общество
На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов
Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Общество
В США выявлено свыше 650 тыс. человек, зараженных коронавирусом
Вашингтон, 16 апреля 2020, 23:28 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом перевалило в США за отметку в 650 тыс. человек, сообщает 16 апреля сайт Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране и в мире.
REGNUM 16:28
Общество
280 нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье в четверг
В округах Подмосковья в четверг прошли совместные рейды сотрудников Госадмтехнадзора региона и полиции, выявили 242 физических лица, нарушивших режим самоизоляции, и 38 юридических лиц, которые нарушили запрет на деятельность, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.
РИАМО 14:47
Шоу-бизнес
Джиган платит 100 тысяч рублей за каждые сутки в элитной клинике
Адвокат рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество и детей.
StarHit.ru 12:22
Общество
В Казань из Бангкока прибыл самолет со 179 российскими туристами
В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что из 179 прибывших в Казань пассажиров 111 должны сойти там же, а оставшиеся полетят дальше в Уфу.
ГЛАС.RU 17:59
Армия и оружие
Сооружение новых медцентров идет опережающими темпами
Военные специалисты Министерства обороны РФ завершили строительство девяти многофункциональных медцентров из 16-ти.
Вести.Ru вчера в 23:24
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета 02:45
Общество
Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса
Как ранее заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников, в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.
РБК 08:10
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05
Фигурное катание
ИСУ официально отменил чемпионат мира по фигурному катанию
Международный союз конькобежцев (ИСУ) окончательно отменил чемпионат мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса, не став переносить его на осень.
Газета.Ru 15:02
Культура
Российский фильм получил 100% на Rotten Tomatoes?! Интервью с режиссером черной комедии «Папа, сдохни!», которой все восхищаются
Российская черная комедия «Папа, сдохни» получила 100% на синефильском сервисе Rotten Tomatos.
Дождь 09:45
Футбол
Илья Геркус: «Футбол не будет прежним. Пандемия изменит мир, как теракты 11 сентября»
Бывший президент «Локомотива» рассказал о своем взгляде на ситуацию с коронавирусом, имидже клуба, словах нынешнего гендиректора Василия Кикнадзе и будущем футбола.
Спорт-Экспресс 17:10
Общество
Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 10:25
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Общество
В 13 населённых пунктах Ленобласти ввели усиленный режим карантина
В Ленобласти в 13 населённых пунктах усилили режим ограничений в связи с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона.
DP.RU 11:14
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Здоровье
Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о своем самочувствии
Обо всем рассказал журналист Георгий Кудинов в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс».
Gazeta.SPb 15:59
Общество
Пациентов с ОРВИ в Москве оштрафуют за нарушение самоизоляции
В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 13:48
Наука
В РНК листерии обнаружили механизм ее патогенности
Listeria monocytogenes под микроскопом / ©ru.wikipedia.org Во-вторых, в РНК нашли механизм, помогающий листерии процветать в чужих клетках.
Naked Science 14 апреля в 06:29
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
Шоу-бизнес
Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа
Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа Ксения Бородина рассказала, почему так и не подала на развод с мужем.
Экспресс газета 01:59
Здоровье
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
В мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина назвала нового потенциального переносчика коронавируса.
Моя Москва.онлайн 04:59