Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. Горный Алтай оставался последним регионом, где не было подтвержденных случаев заболевания CODID-19.
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В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

Известиявчера в 23:07

Перед вирусом пал последний рубеж…

Ёлдашвчера в 13:17

В России не осталось регионов без коронавируса

Коммерсантъвчера в 11:10

Заражение коронавирусом выявлено в последнем регионе России

РБКвчера в 11:48

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 11:18

В Горном Алтае выявили первый случай инфицирования коронавирусом

TV BRICSвчера в 13:16

Коронавирус выявили во всех регионах России. Последним стала Республика Алтай

ТАССвчера в 11:02
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
1
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
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Кино

В Италии умерла звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята»

Радио Комсомольская правда вчера в 21:58
13
Экономика

Продажи спортивных товаров в России выросли на 53%

Продажи спортивного инвентаря в России в период с 1 марта по 5 апреля 2020 года увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками

В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro вчера в 11:06
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Происшествия

Задержанный ФСБ подросток признался в планах устроить бойню на Пасху

В Красноярске задержанный ФСБ подросток признался в планах устроить бойню на Пасху.
Lenta.ru вчера в 08:27
1K
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
349
Общество

Электронные пропуска в Красноярске станут обязательными

На следующей неделе цифровые пропуска в Красноярске станут обязательными.
Московский Комсомолец вчера в 21:45
45
Авто

Выпускавшая Chevrolet Niva компания сменила название

«Новое название отражает принадлежность предприятия к Группе «АвтоВАЗ», и находится в логике нейминга 100% дочерних структур группы», — говорится в сообщении бренда.
Известия вчера в 05:02
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
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Кино

Концерт группы «Сплин» и комедию от создателей «Холопа» покажут в Okko

Газета.Ru 00:01
Спорт

Поднимай ноги и прыгай: эти упражнения сделают секс горячим

Пять упражнений для тестостерона 1. Поднимаем колено наверх максимально высоко, притягиваем его к себе и ставим на пол, делая шаг вперёд.
НГС.Кемерово вчера в 20:00
Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
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Шоу-бизнес

Александр Гудков рассказал, как сделал предложение возлюбленной

Комик Александр Гудков признался в интервью журналисту Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение своей тайной возлюбленной.
NewInform 15 апреля в 07:52
32
Здоровье

Еще один пациент с коронавирусом умер в Хабаровском крае

В Хабаровском крае умер третий человек, у которого был подтвержден коронавирус.
EastRussia вчера в 22:03
5
Происшествия

В Хакасии подтверждено 11 новых случаев коронавируса

В Хакасии число зараженных коронавирусом увеличилось на 11 и составило 38 человек.
Росбалт вчера в 21:30
3
Общество

Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках

Штатную акушерку ГБУЗ «Родильный дом г. Краснодара» Наталью Космынину уволили за шуточную попытку обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.
Известия вчера в 17:40
5
Общество

Россияне назвали комфортную для пребывания в самоизоляции сумму денег

Оказалось, что для счастья гражданам нужно около 155 тыс. рублей в месяц — это самая низкая сумма за последние пять лет.
Известия вчера в 18:10
2
Единоборства

Турнир UFC 249 с главным боем Фергюсона и Гэтжи состоится 9 мая

Metaratings 15 апреля в 01:35
5
Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
1K
Шоу-бизнес

Zivert рассказала, кто ее раскрутил

NewInform вчера в 06:08
Армия и оружие

Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии

Военное дело вчера в 01:58
172
Здоровье

Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
6
Общество

Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно

Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС вчера в 10:27
376
Общество

В МЧС рассказали, как эффективно работать «на удаленке»

При длительном периоде самоизоляции для создания рабочий обстановки дома не помешают некоторые офисные ритуалы, например перерыв на кофе.
РИА Новости вчера в 22:04
Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru вчера в 14:50
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,7K
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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