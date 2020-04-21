Коронавирус
SM NewsВ Республике Алтай закрыли границы одного из районов
Дополнительные ограничения введены в Турочакском районе, где на выходных были обнаружены два случая инфекции у строителей из Томска. С сегодняшнего дня закрыты границы района, проехать можно либо транзитному транспорту, либо тем, кто там проживает — на основании прописки.
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Наука
В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
Пекин, 21 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Мутация коронавируса SARS-CoV-2 привела к появлению по меньшей мере 30 новых штаммов, некоторые из которых несут серьёзную угрозу заразившимся пациентам.
REGNUM 00:13
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Здоровье
Саратовский губернатор заявил о недостаточной самоизоляции в районах
Главы районов Саратовской области, где наблюдается резкий рост случаев коронавируса, должны принять все меры для предотвращения распространения инфекции.
Регион 64 07:47
Общество
В Москве разрешили ездить грузовикам ночью без пропусков
Грузовой автотранспорт сможет ездить по Москве ночью с 22.00 до 6.00 без цифровых пропусков.
Известия 08:00
Энергетика
Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти
Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье.
Lenta.ru 01:47
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Госдуме разработан пакет документов, регулирующих споры между соседями по даче.
7 новостей вчера в 00:58
Общество
В Тульской области начинается тестирование пропускного режима
22 апреля начнётся тестирование пропускного режима, о дате его окончательного введения пока не сообщается.
АиФ Тула 06:30
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу Хорошавина
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, ему вменяют взятки на 100 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:51
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Общество
Стало известно о продлении режима самоизоляции в России
Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
Общество
Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге
В Петербурге может быть введен пропускной режим, если ухудшится ситуация с коронавирусом, допустил губернатор Александр Беглов и назвал это самым жестким вариантом.
Интерфакс 07:18
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Политика
Посол Украины в Чехии решил напугать информацией о Covid-19 в Крыму
Напомним, после начала пандемии коронавирусной инфекции в Крыму начали проводить мероприятия, направленные на недопущение массового распространения Covid-19.
Евразия Daily 03:49
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Происшествия
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора
В Вилюйском районе Якутии погиб мужчина, пытаясь сбежать из обсерватора.
Российская газета 07:42
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $20
Стоимость нефти марки Brent упала ниже $20 за баррель.
Телеканал RTVI 05:31
Происшествия
В Ростове возбудили дело после похищения моряков нигерийскими пиратами
В Ростове-на-Дону сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika.
Российская газета 07:09
Авто
В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить так называемый налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.
Интерфакс вчера в 14:20
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
Общество
Глава Северной Осетии рассказал о первых выплатах малоимущим
Владикавказ, 21 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Власти Северной Осетии начали оказывать помощь жителям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за коронавируса.
REGNUM 05:51
Общество
Нотариусам в Москве разрешили вернуться к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил нотариальным конторам работать при режиме повышенной готовности.
ТВ Центр 07:54
Армия и оружие
Нацгвардия Украины обвинила в пожарах в зоне отчуждения воображаемых «диверсантов»
Национальная гвардия Украины занялась аэроразведкой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей.
Новостной фронт 07:33
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39