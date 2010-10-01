От вируса скончались 14 человек.

В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом

Политика Эксперты ожидают выход Нидерландов из Евросоюза По мнению экспертов, очередные противоречия в ЕС образовались после недавнего саммита, в рамках которого определялся бюджет ЕС на 2021-2027 годы, а также план антикризисного восстановления экономики. 66

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода. 28

Общество Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, средства на которые выделялись из федерального бюджета. 21

Транспорт Трасса «Таврида» в Крыму может быть сдана досрочно Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил качество выполненных работ на седьмом участке трассы "Таврида" в Крыму, который готов на 95%, и выразил надежду на досрочную сдачу трассы в эксплуатацию. 1

Политика Избирком Новосибирской области зарегистрировал список «эсеров» на выборах в Заксобрание региона До 31 июля избирательные комиссии Новосибирской области будут проверять представленные документы, после чего примут решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов.

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Общество Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение. 112

Технологии Spotify заключил первые рекламные контракты в России. Площадку протестируют Ferrero и ivi Первые контракты о рекламном размещении в бесплатной версии сервиса уже заключило ограниченное количество брендов, в числе которых Ferrero Russia – компания будет продвигать бренд Tic Tac – и онлайн-кинотеатр IVI .

Происшествия Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 408

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще Пока еще супруг Полины Гагариной опубликовал в Instagram серию снимков своей тещи. instagram.com/isxakov Подписывая свои работы, фотограф признался, что ему сильно повезло с тещей, а напоследок открылась еще одна сторона ее таланта: "Она чудесная модель для съёмок" – пишет Дмитрий. 2