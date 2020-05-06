Политика

REGNUMREGNUMЛатвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс. По его словам, во время нахождения в составе СССР Латвия отдавала в общий бюджет 48% своих бюджетов.
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с чего всё началось

«Мы были донорами денег в СССР»: Латвия определится с техникой подсчета ущерба

Министр юстиции Янис Борданс заявил, что Латвия, будучи в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общий бюджет СССР, сколько она получала, он не указал.
Sputnik Латвиявчера в 13:22

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От героев былых времен: воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны из Латвии

Sputnik Латвия04:01

Поза страдальца: политолог о позиции Латвии в ЕС

News.ru04:24

Политолог оценил заявление Минюста Латвии о донорстве денег для СССР

Телеканал 360°04:17

В Госдуме оценили слова латвийского министра о «донорстве денег» для СССР

РИА Новости04:45

Минюст Латвии назвал страну донором денег в годы СССР

Газета.Ru02:57

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

ТАСС01:34

Латвия объявила себя «донором Советского Союза»

Lenta.ruвчера в 22:07
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Общество

Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом

Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
75
Общество

На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 76 человек

REGNUM 04:04
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Общество

В Псковской области ограничили карантинные меры

В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
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Политика

В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
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Культура

Автор «Сумерек» подтвердила дату выхода новой книги

Телеканал 360° вчера в 22:19
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Политика

Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу

Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
3
Политика

Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом".
ТАСС 03:40
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
6,4K
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Политика

В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии

Газета.Ru вчера в 07:57
Общество

В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора

Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
REGNUM 03:05
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Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
1
Здоровье

Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции

Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет.
REGNUM 04:14
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Общество

Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин

ИА Красная Весна вчера в 06:50
22
Здоровье

Краснокутский район Саратовской области закроют на карантин

Готовится предложение по закрытию на карантин Краснокутского района Саратовской области.
FreeNews-Volga 05:22
Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
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Политика

Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России

Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом».
Lenta.ru 02:18
2
Общество

Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком

Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
227
Общество

Обладательница одних из самых больших губ в мире увеличила их снова

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова, обладательница одних из самых больших губ в мире, увеличила их снова.
Рамблер 05:09
16
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM 00:52
8
Наука

Коронавирус постоянно мутирует и становится ещё более опасным

Ученые обнаружили, что появился мутантный штамм коронавируса, который является более заразным, чем оригинальный.
Страницы Воронежской культуры вчера в 12:30
2
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 04 мая в 12:30
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Армия и оружие

Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»

Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
8
Фигурное катание

Валиева разучивает тройной аксель на траве

Нева Спорт 03:56
Происшествия

Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы

RT на русском вчера в 16:04
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Футбол

Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»

Российский тренер возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года.
Vprognoze.ru 04 мая в 15:23
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
1,5K
Кино

Первый канал представит 6 мая военную драму о битве на Курской дуге

Премьера сериала режиссера Юрия Лейзерова "Крепкая броня" состоится 6 мая, сообщили во вторник в пресс-службе Первого канала.
ТАСС вчера в 12:36
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Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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