Политика
REGNUMЛатвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс. По его словам, во время нахождения в составе СССР Латвия отдавала в общий бюджет 48% своих бюджетов.
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с чего всё началось
Министр юстиции Янис Борданс заявил, что Латвия, будучи в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общий бюджет СССР, сколько она получала, он не указал.Sputnik Латвиявчера в 13:22
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Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом
Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Политика
В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
Культура
Автор «Сумерек» подтвердила дату выхода новой книги
Телеканал 360° вчера в 22:19
Политика
Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу
Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
Политика
Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом".
ТАСС 03:40
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии
Газета.Ru вчера в 07:57
Общество
В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора
Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
REGNUM 03:05
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Здоровье
Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции
Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет.
REGNUM 04:14
Общество
Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин
ИА Красная Весна вчера в 06:50
Здоровье
Краснокутский район Саратовской области закроют на карантин
Готовится предложение по закрытию на карантин Краснокутского района Саратовской области.
FreeNews-Volga 05:22
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
Политика
Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России
Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом».
Lenta.ru 02:18
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Общество
Обладательница одних из самых больших губ в мире увеличила их снова
22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова, обладательница одних из самых больших губ в мире, увеличила их снова.
Рамблер 05:09
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM 00:52
Наука
Коронавирус постоянно мутирует и становится ещё более опасным
Ученые обнаружили, что появился мутантный штамм коронавируса, который является более заразным, чем оригинальный.
Страницы Воронежской культуры вчера в 12:30
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 04 мая в 12:30
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
Фигурное катание
Валиева разучивает тройной аксель на траве
Нева Спорт 03:56
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском вчера в 16:04
Футбол
Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Российский тренер возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года.
Vprognoze.ru 04 мая в 15:23
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
Кино
Первый канал представит 6 мая военную драму о битве на Курской дуге
Премьера сериала режиссера Юрия Лейзерова "Крепкая броня" состоится 6 мая, сообщили во вторник в пресс-службе Первого канала.
ТАСС вчера в 12:36
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32