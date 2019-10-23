Общество
Ведомости«Росатом» опроверг информацию о ввозе в Россию радиоактивных отходов
Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов. «Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов», — говорится в заявлении компании, которое приводит «Интерфакс».
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с чего всё началось
Накануне российское отделение Greenpeace заявило, что западноевропейская компания Urenco в 2019 г. возобновила транспортировку в Россию так называемых урановых «хвостов» с немецкой обогатительной фабрики в Гронау.Ведомостивчера в 20:51
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«Росатом» назвал дезинформацией сообщение о ввозе радиоактивных отходов из Германии
Коммерсантъвчера в 15:40
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