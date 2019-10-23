с чего всё началось

Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов. «Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов», — говорится в заявлении компании, которое приводит «Интерфакс».

«Росатом» опроверг информацию о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Общество Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром Министерство экономики предложило правительству наделить МВД полномочиями по выработке государственной политики в сфере технического осмотра, сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).

Авто Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.

Финансы Эксперт: «Обвал рубля неизбежен» Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что инвестировать средства Фонда национального благосостояния Правительство России намерено так, чтобы не вызвать укрепления рубля.

Политика Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.

Интернет В WhatsApp появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.

Здоровье Жир на животе поможет убрать белковый завтрак Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.