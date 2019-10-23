с чего всё началось

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Политика Уганда хочет покупать больше российского вооружения Уганда хотела бы закупать больше российского вооружения и снаряжения, заявил президент Йовери Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках форума "Россия — Африка".

Футбол Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на детекторе лжи Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.

Общество СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Здоровье Названо преимущество приема лекарств от гипертонии в вечернее время Лекарства от повышенного кровяного давления (гипертония) следует принимать в вечернее время или перед сном.

Футбол «Наполи» победил «Зальцбург» в матче с пятью голами «Наполи» победил «Зальцбург» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Австрии и завершилась со счетом 3:2.

Общество Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер» Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.

Общество Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.

Единоборства Грег Харди пообещал нокаутировать Александра Волкова Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.

Гаджеты Доступный флагман Xiaomi Mi 9 SE стал еще дешевле Компания Xiaomi снизила цены на свой экс-флагман Mi 9 SE 8 для китайских покупателей.

Политика Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.

Политика Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.

Общество Правительство поддержало возврат пива на стадионы Правительство поддержало проект закона, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Здоровье На Украине зафиксирована вспышка дифтерии Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Здоровье Чувашия стала аутсайдером в ПФО по финансированию в сфере медицины Как стало известно «Правде ПФО», в Чувашии на медобслуживание одного человека в среднем тратится 2,12 тысяч рублей – это самый низкий показатель в ПФО.

Футбол Гол Черышева не помог «Валенсии» обыграть «Лилль» Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев.

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Гаджеты В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.