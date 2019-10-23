Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
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с чего всё началось
Накануне российское отделение Greenpeace заявило
, что западноевропейская компания Urenco в 2019 г. возобновила транспортировку в Россию так называемых урановых «хвостов» с немецкой обогатительной фабрики в Гронау.
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