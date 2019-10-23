с чего всё началось

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Происшествия Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором видно, как иномарка наехала на пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости".

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