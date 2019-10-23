Общество
РИА НовостиВ «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
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с чего всё началось
Европейская компания Urenco возобновила транспортировку в Россию отходов немецкой уранообогатительной фабрики города Гронау, говорится на сайте Greenpeace.Полит.ру05:57
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Происшествия
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В результате аварии на руднике «Таймырский» компании «Норникель» пострадали несколько человек.
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Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
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В России ужесточат наказание за недолив топлива
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Рынок акций РФ вырос за счет беспричинного ралли «Сургутнефтегаза»
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели к закрытию до 40,17 рубля (+9,4%), максимум сделок составил 42,805 рубля (+16,6%) - пик с августа 2006 года; объем торгов составил 8,87 млрд рублей, что сопоставимо с оборотами по "Газпрому" и Сбербанку.
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Москва 24 01:47
Технологии
Кандидатов в космонавты предложили проверять на полиграфе
Специалисты предложили сделать испытание на детекторе лжи обязательным для всех кандидатов в российские космонавты.
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Брянские новости вчера в 03:44
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что команда не экономит силы в матчах Лиги Европы ради выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 09:37
Футбол
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В активе 32-летнего Мертенса, который выступает за "Наполи" с 2013 года, стало 116 голов, Марадона забил 115 мячей за неаполитанскую команду с 1984 по 1991 год.
РИА Новости 16:42
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:20
Экономика
Среднемесячная заработная плата в Сахалинской области за год выросла на 11,4%
Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 14,7 млн тонн, что выше аналогичного периода 2018 года на 5,3%. Добыча газа в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года сократилась на 4,1% и составила 22,7 млрд куб. м. За 9 месяцев 2019 года угольными предприятиями Сахалинской области добыто 9,9 млн тонн угля, что на 19,9% выше аналогичного периода 2018 года.
Сахалин.Инфо 20:22
Авто
Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года
По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:59
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости вчера в 08:34
Кино
В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»
Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU 07:31
Политика
Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием
RT на русском 15:59
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на смартфон Xiaomi Mi 9 SE
Китайская компания Xiaomi продолжает снижать стоимость своих смартфонов.
Газета DAILY 12:12
Политика
Зеленский поговорил со Штайнмайером о Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером на которой политики обсудили ситуацию в Донбассе.
Украина.ру 01:40
Политика
Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы
В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.
ГЛАС.RU 17:49
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
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Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
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Армия и оружие
Два американских патрульных катера прибыли в Одессу
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.
Газета.Ru 21 октября в 05:23
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У сериала «Триада» анонсировали 2-й сезон
Вокруг ТВ вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Влад Соколовский публично признался в любви бывшей жене Рите Дакоте
Больше года прошло с официального заявления Риты Дакоты и Влада Соколовского о том, что они расстаются.
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На Украине предупредили о возможных проблемах с отоплением
«Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы», — приводит слова украинского политика «РИА новости».
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Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте ЧП под Красноярском
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Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Бомбардировщики провели в воздухе более 13 часов, преодолев свыше 11 тысяч километров.
РИА Новости 12:51