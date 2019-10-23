с чего всё началось

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Общество В России ужесточат наказание за недолив топлива Оборотные штрафы за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС) могут ввести в 2021 году.

Экономика Рынок акций РФ вырос за счет беспричинного ралли «Сургутнефтегаза» Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели к закрытию до 40,17 рубля (+9,4%), максимум сделок составил 42,805 рубля (+16,6%) - пик с августа 2006 года; объем торгов составил 8,87 млрд рублей, что сопоставимо с оборотами по "Газпрому" и Сбербанку.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Технологии Кандидатов в космонавты предложили проверять на полиграфе Специалисты предложили сделать испытание на детекторе лжи обязательным для всех кандидатов в российские космонавты.

Политика Горбачев рассказал о победе в холодной войне Ранее «Брянские новости» сообщали, что в интервью «Известиям» Горбачев заявил, что недавно написал письмо президенту России Владимиру Путину.

Футбол Гончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что команда не экономит силы в матчах Лиги Европы ради выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Футбол Мертенс обошел Марадону по количеству голов за «Наполи» В активе 32-летнего Мертенса, который выступает за "Наполи" с 2013 года, стало 116 голов, Марадона забил 115 мячей за неаполитанскую команду с 1984 по 1991 год.

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».

Экономика Среднемесячная заработная плата в Сахалинской области за год выросла на 11,4% Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 14,7 млн тонн, что выше аналогичного периода 2018 года на 5,3%. Добыча газа в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года сократилась на 4,1% и составила 22,7 млрд куб. м. За 9 месяцев 2019 года угольными предприятиями Сахалинской области добыто 9,9 млн тонн угля, что на 19,9% выше аналогичного периода 2018 года.

Авто Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.

Финансы Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6% Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.

Кино В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов» Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.

Политика Зеленский поговорил со Штайнмайером о Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером на которой политики обсудили ситуацию в Донбассе.

Политика Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Армия и оружие Два американских патрульных катера прибыли в Одессу Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.

Шоу-бизнес Влад Соколовский публично признался в любви бывшей жене Рите Дакоте Больше года прошло с официального заявления Риты Дакоты и Влада Соколовского о том, что они расстаются.