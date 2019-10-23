Общество

РБКРБКЭкологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
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с чего всё началось
При этом газета Die Tageszeitung утверждает
, что уже в мае-сентябре этого года в РФ было отправлено 3 600 тонн так называемых урановых хвостов (ОГФУ).
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