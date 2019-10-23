Общество
РБКЭкологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
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с чего всё началось
При этом газета Die Tageszeitung утверждает, что уже в мае-сентябре этого года в РФ было отправлено 3 600 тонн так называемых урановых хвостов (ОГФУ).Профиль12:55
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Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Новости Рязани 11:02
Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Вологодской области
Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 05:51
Общество
Третьяковка ответила на сообщения об «украденной» из Чечни картине
Третьяковская галерея сняла с выставки картину Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке» после сообщений СМИ о том, что ее могли украсть из Национального музея в Грозном.
РБК 10:35
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 13:45
Армия и оружие
Минобороны определилось с концепцией применения ТОС-1А «Солнцепёк»
Военное обозрение вчера в 04:51
Наука
Учёные научили крыс вождению автомобилей
ИнфоСМИ 13:26
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Здоровье
Удмуртия рискует провалить план по созданию амбулаторных онкоцентров
Удмуртия вошла в число семи регионов России, которые рискуют не выполнить план по созданию центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
REGNUM 11:16
Политика
В Сочи открывается экономический саммит «Россия — Африка»
Руководители более 40 африканских стран примут сегодня участие в экономическом саммите «Россия - Африка».
Авторадио 02:55
Авто
BMW с огромной решеткой попался шпионам
В Сети появилась шпионская фотография нового 4 Series Coupe, дизайн передней части которой легко узнаваем по решетке.
Quto.ru 11:43
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Экономика
Госдума зафиксировала конструкцию бюджета
Госдума зафиксировала конструкцию бюджета Госдума приняла в среду в первом чтении проект закона о бюджете на 2020–2022 годы.
Коммерсантъ 14:06
Здоровье
В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест
В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.
Lenta.ru вчера в 11:23
Кино
Фильм «Джокер» вошел в список самых кассовых фильмов категории R
Известия 21 октября в 08:18
Спорт
Названа сумма, которую потратило WADA на расследование в отношении РФ
Расследование дела о нарушении антидопинговых правил в РФ обошлось Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в $1,7 млн.
РЕН ТВ 11:52
Политика
Почему Нетаньяху не смог сформировать правительство Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не может сформировать правительство, такая возможность будет предоставлена его политическому сопернику - Беньямину Ганцу из либерально-сионистской партии "Кахоль-Лаван".
Газета.Ru 21 октября в 15:31
Здоровье
Детскую хирургию в больнице № 40 заменят гинекологическим отделением
Ранее NN.RU писал о том, что в Министерстве здравоохранения Нижегородской области приняли решение закрыть отделение детской хирургии и травматологии больницы № 40.
Нижний Новгород on-line 11:52
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Армия и оружие
Глава СГБ: события в Сирии - угроза для безопасности Грузии
Текущие в Сирии процессы рассматриваются как потенциальная угроза для национальной безопасности Грузии, заявил глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили в передаче SWOT на телеканале Imedi.
Sputnik Грузия 05:25
Шоу-бизнес
В Сети появилось ранее не публиковавшееся видео Юлии Началовой
Анна Исаева, бывшая пиар-директор российской певицы и актрисы Юлии Началовой, выложила в своем Instagram ранее никогда не публиковавшееся видео артистки, записанное за три месяца до ее смерти.
Российская газета 05:34
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество
Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы
У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз.
РБК 12:45
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06