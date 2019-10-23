Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Росатоме прокомментировали сообщения о ввозе радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
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с чего всё началось
При этом газета Die Tageszeitung утверждает
, что уже в мае-сентябре этого года в РФ было отправлено 3 600 тонн так называемых урановых хвостов (ОГФУ).
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