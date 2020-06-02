Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.

В «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19

Политика Власти объявят 1 июля выходным днём в России Сегодня Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию, назвав 1 июля безупречным с юридической точки зрения. 538

Политика Сотрудники Facebook осудили нежелание Цукерберга удалять пост Трампа Некоторые сотрудники Facebook возмутились тем, что глава соцсети Марк Цукерберг не захотел удалять запись президента США Дональда Трампа о реакции на беспорядки в Миннеаполисе.

Общество В России вводят штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях содержит положения, которые подразумевают ответственность за отказ от обязательных медицинских осмотров и вакцинации. 10K

Общество Минпросвещения планирует очный выпускной для школьников Выпускной вечер для школьников в этом году планируется провести в очном формате. 54

Общество ФАС предложила правительству выкупать ваучеры у авиапассажиров В соответствии с законопроектом, разработанным Минэкономразвития, Минтрансом и другими ведомствами, авиакомпании получали право переводить эквивалент средств на личный счет пассажира ‒ либо для покупки нового билета, либо выдавать ваучер на будущую поездку. 1

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 413

Политика Путин отправил в отставку четырех генералов Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков. 193

Общество Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничестве в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников. 33

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 130

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма «Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости». 281

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. 508

Общество В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой По данным сайта ала Downdetector, который свидетельствует о сбоях на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9.50 мск пользователи мобильного приложения Сбербанка начали сообщать о проблемах. 227

Политика «Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора. 233