Коронавирус
РИА НовостиВ «Росатоме» заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
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Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru вчера в 04:51
Спорт
Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США
Газета.Ru вчера в 22:30
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости вчера в 18:31
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
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Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
BFM.ru вчера в 07:20
Политика
Власти объявят 1 июля выходным днём в России
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Говорит Москва вчера в 10:24
Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирус подтвердили у 21 человека
В регионе зафиксировано 985 случаев заражения COVID-19. Под наблюдением находятся 1 468 человек, из них 43 – в обсерваторе.
RuNews24.ru вчера в 00:35
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
Известия вчера в 22:02
Политика
Сотрудники Facebook осудили нежелание Цукерберга удалять пост Трампа
Некоторые сотрудники Facebook возмутились тем, что глава соцсети Марк Цукерберг не захотел удалять запись президента США Дональда Трампа о реакции на беспорядки в Миннеаполисе.
Взгляд.ру вчера в 23:59
Общество
В России вводят штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях содержит положения, которые подразумевают ответственность за отказ от обязательных медицинских осмотров и вакцинации.
Новый Омск 31 мая в 22:30
Общество
Минпросвещения планирует очный выпускной для школьников
Выпускной вечер для школьников в этом году планируется провести в очном формате.
Росбалт вчера в 07:45
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца
На открытии торгов Мосбиржи курс доллара не превысил отметку в 70 рублей. Как отмечает ТАСС, это произошло впервые с 6 марта.
Известия вчера в 03:05
Наука
В мире происходит массовое смещение ареалов обитания животных
RuNews24.ru 00:43
Общество
ФАС предложила правительству выкупать ваучеры у авиапассажиров
В соответствии с законопроектом, разработанным Минэкономразвития, Минтрансом и другими ведомствами, авиакомпании получали право переводить эквивалент средств на личный счет пассажира ‒ либо для покупки нового билета, либо выдавать ваучер на будущую поездку.
Финансовая газета вчера в 06:10
Общество
Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки
Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:35
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Политика
Путин отправил в отставку четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:36
Общество
Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии
Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничестве в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников.
РБК 00:12
Шоу-бизнес
Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
Вокруг ТВ вчера в 19:24
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия вчера в 06:30
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 06:28
Кино
Звёзды «Властелина колец» встретились онлайн
Актёры фильма «Властелин колец» воссоединились.
News.ru вчера в 03:33
Общество
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой
По данным сайта ала Downdetector, который свидетельствует о сбоях на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9.50 мск пользователи мобильного приложения Сбербанка начали сообщать о проблемах.
RuNews24.ru вчера в 04:58
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
Политика
Путин назначил нового главу полиции ЯНАО
«Президент России Владимир Путин назначил полковника Сергея Костенко на пост начальника управления МВД по ЯНАО», — сообщает издание.
URA.Ru вчера в 12:05
Экономика
Цивилев: Кузбасс недополучит более десяти миллиардов рублей налогов из-за коронавируса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, сколько потерял бюджет региона налогов из-за коронавируса.
VSE42.RU 00:23
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 31 мая в 13:21