В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
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Москва, 24 августа 2020, 10:26 — REGNUM Представители Росавиации не стали комментировать сообщения СМИ о том, что Россия возобновит авиасообщение ещё с семью странами.В источнике
С чего всё началось
Счет на вылет: кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран
Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой — председателя оперштаба — сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет. Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта.
Известия17:01
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