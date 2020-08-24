Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Москва, 24 августа 2020, 10:26 — REGNUM Представители Росавиации не стали комментировать сообщения СМИ о том, что Россия возобновит авиасообщение ещё с семью странами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Счет на вылет: кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран

Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой — председателя оперштаба — сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет. Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Открытие в России авиасообщения с новыми странами опровергли

Lenta.ru03:36
РБК

Оперштаб ответил на сообщения об обсуждении открытия рейсов в семь стран

РБК03:28
Известия

В оперштабе заявили об отсутствии новостей по возобновлению авиаперевозок

Известия03:52
РИА Новости

Правительство опровергло новые данные о международных перелетах

РИА Новости03:14
ТАСС

В секретариате Голиковой заявили, что новых решений по возобновлению авиарейсов из РФ нет

ТАСС03:13
Интерфакс

Оперштаб сообщил, что РФ пока не расширяла список международных рейсов

Интерфакс03:25
Коммерсантъ

Главные новости к утру 24 августа

Коммерсантъ00:00

Сергей Тихановский примет участие в возможных новых выборах президента Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения в стране новых выборов, но думает, что кандидатом может стать ее муж Сергей Тихановский.
ТАСС05:22
2

Удмуртия вошла в топ-10 регионов, где чаще берут ипотеку

По сравнению с первым полугодием 2019 года число ипотечных кредитов в Удмуртии выросло на 6,6%. Средний размер ипотеки составил 1,72 млн рублей Реже всех за таким кредитом обращаются жители Ингушетии, Чечни, Дагестана, Крыма и Севастополя.
Izhlife02:57
24