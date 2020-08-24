Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Москва, 24 августа 2020, 10:26 — REGNUM Представители Росавиации не стали комментировать сообщения СМИ о том, что Россия возобновит авиасообщение ещё с семью странами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Счет на вылет: кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран

Российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. Среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай), рассказали источники «Известий» в авиакомпаниях и аэропортах.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Правительство опровергло новые данные о международных перелетах

РИА Новости03:14
РБК

Оперштаб ответил на сообщения об обсуждении открытия рейсов в семь стран

РБК03:28
Интерфакс

Оперштаб сообщил, что РФ пока не расширяла список международных рейсов

Интерфакс03:25
Lenta.ru

Открытие в России авиасообщения с новыми странами опровергли

Lenta.ru03:36
Коммерсантъ

Главные новости к утру 24 августа

Коммерсантъ00:00
ТАСС

«Известия»: кабмин на этой неделе может расширить список разрешенных для полетов стран

ТАСС21:01
Известия

Новый список стран для открытия авиасообщения подготовят к 25 августа

Известия17:30

По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже
Известия22:36

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
21

ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
РБК03:30
14

Спартак — Локомотив 2:1

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил повреждение в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русскомвчера в 13:31
1

Кредиторы просят заменить штрафы двумя неделями размышлений

Кредиторы просят заменить штрафы двумя неделями размышлений Участники финансового рынка просят доработать законопроект, предполагающий введение штрафа за навязывание заемщикам дополнительных услуг в двукратном размере от их стоимости.
Коммерсантъ18:31

Работники изолятора в Минске тайно вывозят жертв пыток за город

Задержанные во время несанкционированных акций протеста в Минске и доставленные в следственный изолятор на улице Окрестина выбегали оттуда в ужасе и прибывали в шоковом состоянии, пишет «Лента.ру» со ссылкой на волонтеров палаточного лагеря, развернутого рядом с изолятором.
Live2403:42
12

Малафеев: «Манчини хотел видеть в „Зените“ и Смолова, и Заболотного»

В эксклюзивном интервью bobsoccer.ru экс-заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, что во время работы Роберто Манчини в клубе все игроки приходили в клуб по инициативе итальянского тренера.
Bobsoccer02:58

Представитель Навального прокомментировала информацию о его состоянии

Пресс-секретарь оппозиционного политического деятеля Алексея Навального Кира Ярмыш отреагировала на появившуюся в прессе информацию о его состоянии, отметив, что достоверные сведения могут поступать либо от нее, либо от врачей немецкой клиники «Шарите».
Наша версия03:16
2

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
61

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
536