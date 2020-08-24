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REGNUM
REGNUM

В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Москва, 24 августа 2020, 10:26 — REGNUM Представители Росавиации не стали комментировать сообщения СМИ о том, что Россия возобновит авиасообщение ещё с семью странами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Счет на вылет: кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран

Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой — председателя оперштаба — сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет. Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта.
Известия17:01
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Известия

Конкуренты для Турции: полеты из РФ могут возобновить в семь новых стран

Известия07:53
РИА Новости

СМИ: Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом зарубежных стран

РИА Новости21:06
Lenta.ru

Открытие в России авиасообщения с новыми странами опровергли

Lenta.ru03:36
ТАСС

В секретариате Голиковой заявили, что новых решений по возобновлению авиарейсов из РФ нет

ТАСС03:13
Коммерсантъ

Главные новости к утру 24 августа

Коммерсантъ00:00
Интерфакс

Оперштаб сообщил, что Россия пока не открывала авиасообщение с новыми странами

Интерфакс03:11
РБК

СМИ узнали о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран

РБК20:05

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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Тихановская провела встречу с замглавы Госдепа США

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве, провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ее штаба.
Rambler News Service08:51
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Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
Lenta.ru08:16
4

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
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