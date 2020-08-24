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REGNUM
REGNUM

В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Москва, 24 августа 2020, 10:26 — REGNUM Представители Росавиации не стали комментировать сообщения СМИ о том, что Россия возобновит авиасообщение ещё с семью странами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Счет на вылет: кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран

Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой — председателя оперштаба — сказал, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет. Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта.
Известия17:01
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Lenta.ru

Открытие в России авиасообщения с новыми странами опровергли

Lenta.ru03:36
РБК

Оперштаб ответил на сообщения об обсуждении открытия рейсов в семь стран

РБК03:28
ТАСС

В секретариате Голиковой заявили, что новых решений по возобновлению авиарейсов из РФ нет

ТАСС03:13
РИА Новости

Правительство опровергло новые данные о международных перелетах

РИА Новости03:14
Интерфакс

Оперштаб сообщил, что РФ пока не расширяла список международных рейсов

Интерфакс03:25
Известия

В оперштабе заявили об отсутствии новостей по возобновлению авиаперевозок

Известия03:52
Коммерсантъ

Главные новости к утру 24 августа

Коммерсантъ00:00

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
RT на русском07:16
387

Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России

«Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал Латушко.
РБК07:26

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Кравчук рассказал о просьбе Лукашенко к Путину о военной помощи

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко обращался с просьбой о военной помощи к российскому коллеге Владимиру Путину.
Lenta.ru07:30
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