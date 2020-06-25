Общество
Газета.RuВ Росавиации планируют возобновить международные полеты
В Росавиации обдумывают план по возобновлению международных перелетов. Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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с чего всё началось
Замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо, в котором предлагает поэтапное снятие ограничений на международные полеты, начиная со стран СНГ.Коммерсантъвчера в 18:14
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Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Кино
Вышел трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»
Inc-news.ru вчера в 09:30
Наука
Названо условие победы коллективного иммунитета над коронавирусом
По словам профессора Фрэнка Болла (Frank Boll) из Ноттингемского университета, чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет.
Lenta.ru вчера в 06:59
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Футбол
Юрий Семин призвал Василия Кикнадзе уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе уйти покинуть свой пост.
Вести.Ru 05:15
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель.
Компания 03:04
Общество
Минкульт рассчитывает открыть кинотеатры в середине июля
Кинотеатры в России могут заработать с 15 июля, заявила министр культуры Ольга Любимова.
Коммерсантъ 05:20
Авто
«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 23 июня в 01:50
Футбол
Тренер «Динамо-2»: мы готовимся играть в субботу против ЦСКА
Главный тренер «Динамо-2» Александр Кульчий рассказал, что его команда готова сыграть против ЦСКА в 24-м туре РПЛ.
Чемпионат 05:31
Политика
В МИД РФ отреагировали на переброску войск НАТО на территорию Польши
Россия в случае необходимости может принять необходимые меры по обеспечению безопасности в регионе из-за переброски войск НАТО из Германии в Польшу.
Газета.Ru 04:26
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Здоровье
Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета
"Один из 13 взрослых людей имеет преддиабет, а каждый шестой ребенок рожден от матери, которая во время беременности имела высокую глюкозу в крови — и в 84 процентах случаев повышение уровня глюкозы было ассоциировано с диабетом", — процитировали ее слова в kp.ru.
РЕН ТВ 04:50
Интернет
Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей
Компания Google будет автоматически удалять истории местоположений и поиска в части своих сервисов по истечении определённого срока давности, теперь такая функция работает по умолчанию.
Rambler News Service 04:08
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Гаджеты
Владельцы новых компьютеров Apple не смогут воспользоваться Windows 10
Пользователи компьютеров Mac на процессорах ARM не смогут развернуть Windows 10 через средство Boot Camp из-за лицензионной политики Microsoft, 24 июня сообщает The Verge.
ИА Красная Весна 04:46
Авто
Появились фото люксовой версии обновленного Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Космос
Эксперты: Под поверхностью Плутона может существовать океан
Специалисты в области астрономии из Калифорнийского университета в Санта-Крузе провели исследование и предположили, что под ледяной корой Плутона может существовать жидкий океан.
Anonsens вчера в 17:24
Финансы
Российский фондовый рынок открылся падением
Индексы российских бирж продемонстрировали падение на открытии торгов, показатель Мосбиржи снизился на 1,53%, РТС - на 2,76%.
Газета.Ru 03:30
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Политика
Украина решила арестовать 18 иностранных судов за заходы в порты Крыма
В прокуратуре напомнили, что Украина с 2014 года считает заходы иностранных судов в порты Крыма нарушением законодательства.
ТАСС 05:35
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Армия и оружие
США перебросят в Польшу две тысячи военных
Предполагается, что вместо одной в Польшу перебросят две тысячи американский солдат. Часть войск передислоцируют из Германии.
Деловое.ТВ 23 июня в 09:28