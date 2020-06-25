Общество
Газета.RuВ Росавиации планируют возобновить международные полеты
В Росавиации обдумывают план по возобновлению международных перелетов. Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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с чего всё началось
Замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо, в котором предлагает поэтапное снятие ограничений на международные полеты, начиная со стран СНГ.Коммерсантъвчера в 18:14
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Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 23 июня в 08:50
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru вчера в 04:15
Общество
В Москве началось электронное голосование по поправкам в Конституцию
Ожидается, что в электронном голосовании примут участие более 1 млн 50 тысяч жителей Москвы.
Информационный центр Правительства Москвы 04:15
Политика
Анализ показал отсутствие коронавируса у президента Киргизии
Президент Киргизии, прибыв в Москву, 24 июня вынужден был отказаться от участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые проходили в столице РФ, поскольку у двух членов делегации республики был выявлен коронавирус.
ТАСС 02:27
Футбол
Гендиректор «Локомотива» ответил на критику Семина
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал критику бывшего главного тренера Юрия Семина.
Газета.Ru 23 июня в 11:14
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 03:45
Общество
В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей
Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
РИА Новости вчера в 16:17
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Политика
Дмитрий Медведев высказался о поправках в Конституцию РФ
Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки в конституцию расширят роль парламента.
BFM.ru 03:24
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Армия и оружие
В Москве завершился Парад Победы
В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парламентская газета вчера в 04:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Политика
Президента Косово обвинили в военных преступлениях 1990-х годов
После начала войны НАТО против Югославии создал свое правительство, в котором стал премьер-министром, однако президентом уже не контролировавшегося сербскими властями Косово стал только в 2016 году.
Новые Известия вчера в 13:35
Общество
Еще 59 человек заразились коронавирусом за сутки в Томской области
В Томской области за сутки зарегистрировано 59 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Вести-Томск 04:02
Армия и оружие
Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Globallookpress Задействовать закон об оборонном производстве, применяющийся в условиях войны или чрезвычайной ситуации для срочной реализации программ в области гиперзвуковых и космических технологий, распорядился президент США Дональд Трамп.
РЕН ТВ вчера в 15:39
Кино
HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис
Фильм «Унесенные ветром» был снят в 1939 году при участии таких актеров, как Вивьен Ли и Кларк Гейбл.
Известия вчера в 23:20
Кино
На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»
На экраны вышел сериал «Алекс Лютый», который расскажет историю полицая Александра Юхновского (впоследствии Мироненко), обманом вступившего в ряды Советской армии и скрывавшего свое прошлое более 30 лет.
Культуромания 23 июня в 11:07
Политика
В Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore
RT на русском вчера в 20:05
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Культура
После съемок в Курске Джон Уоррен покинул «Поедем, поедим»
Курск стал одним из последних городов, где прошли съемки программы с участием Джона Уоррена.
Курская правда 02:50
Здоровье
57 пензенских медиков получили государственные награды РФ
РИА Пензенской области 22 июня в 05:45
Общество
Депутаты предложили отдать сотовые номера абонентам в собственность
Эксперты опасаются, что принятие проекта приведет к росту мошенничества и дальнейшему росту цен на "красивые" номера, которые и так достигают 1 млн руб. Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили поправки к ст. 45 закона "О связи", следует из законопроекта, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:14
Политика
В Кремле прокомментировали информацию об отъезде Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на приеме в Кремле после парада на Красной площади, передают «Ведомости».
Дождь вчера в 14:47
Футбол
«Локомотив» изолировался на базе в Баковке
В столичном «Локомотиве» приняли решение до конца сезона закрыться на базе в Баковке.
Inc-news.ru вчера в 11:31
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29