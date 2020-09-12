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REGNUM
REGNUM

В Росгидромете назвали регионы, в которые придёт бабье лето

Что касается других названных регионов, то в них тёплый период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета, объяснил метеоролог. В Центральной России бабье лето может продолжиться три-четыре дня на северо-западе. Вероятность такого прогноза Варакин оценил как «50/50».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, в которые придет бабье лето

В третьей декаде сентября бабье лето придет в Приморье, после 21 сентября — на северо-запад Европейской России, а затем, возможно, и в центральные регионы, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости20:16
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RT на русском

В Росгидромете рассказали о погоде в регионах России

RT на русском23:14
Российская газета

Синоптики перечислили регионы и сроки прихода «бабьего лета»

Российская газета22:40
РЕН ТВ

Эксперт заявил, что этой осенью бабье лето будет недлинным

РЕН ТВ20:52
РБК

Синоптики сообщили о продвижении бабьего лета по России

РБК21:39
ТК Звезда

В Росгидромете рассказали, когда наступит «бабье лето»

ТК Звезда20:50
Московский Комсомолец

Синоптики назвали регионы, куда придет «бабье лето»

Московский Комсомолец20:39
РИА Новости

Названы регионы, в которые придет бабье лето

РИА Новости20:16

Суть событий: Сергей Пархоменко

С. Пархоменко: Российское руководство довольно хитро устроило всю эту историю с "Северным потоком" Я думаю, что в Белоруссии сейчас найдется достаточно количество предателей, которые с удовольствием будут готовы этот контроль ему передать за право уцелеть в эпоху после Лукашенко.
Эхо Москвы00:26

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как мошенники использовали голосовое меню ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах, следует из письма.
РБК03:00
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Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ТАСС, ранее в Министерстве внутренних дел рассказывали, что Марина Певчих, которая сопровождала оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, отказалась давать показания, после чего вылетела в Германию.
ToDay News Ufaвчера в 11:00
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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Apple ужесточила правила для издателей и разработчиков приложений

В Apple заявили, что, согласно новым правилам, стриминговые игровые платформы, такие как Google Stadia и Microsoft xCloud, разрешены, но при условии, что игры, предлагаемые в этих сервисах, необходимо загружать непосредственно из App Store, а не из универсального приложения сервисов.
Коммерсантъ05:23
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