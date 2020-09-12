Омск здесь 22

Что касается других названных регионов, то в них тёплый период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета, объяснил метеоролог. В Центральной России бабье лето может продолжиться три-четыре дня на северо-западе. Вероятность такого прогноза Варакин оценил как «50/50».