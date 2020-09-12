Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

В Росгидромете назвали регионы, в которые придёт бабье лето

Что касается других названных регионов, то в них тёплый период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета, объяснил метеоролог. В Центральной России бабье лето может продолжиться три-четыре дня на северо-западе. Вероятность такого прогноза Варакин оценил как «50/50».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, в которые придет бабье лето

Продолжительный период теплой солнечной погоды в третьей декаде сентября ожидает Приморье, после 21 сентября бабье лето наступит на северо-западе европейской части страны, затем, возможно, оно придет в центр Европейской России, а позже - на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости20:16
Подробнее о событии
RT на русском

В Росгидромете рассказали о погоде в регионах России

RT на русском23:14
Российская газета

Синоптики перечислили регионы и сроки прихода «бабьего лета»

Российская газета22:40
РИА Новости

Названы регионы, в которые придет бабье лето

РИА Новости20:16
РЕН ТВ

Эксперт заявил, что этой осенью бабье лето будет недлинным

РЕН ТВ20:52
ТК Звезда

В Росгидромете рассказали, когда наступит «бабье лето»

ТК Звезда20:50
Московский Комсомолец

Синоптики назвали регионы, куда придет «бабье лето»

Московский Комсомолец20:39
РБК

Синоптики сообщили о продвижении бабьего лета по России

РБК21:39

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
646

Рогозин назвал сроки начала модернизации космодрома «Морской старт»

Москва, 12 сентября 2020, 05:36 — REGNUM Работы по восстановлению плавучего космодрома «Морской старт» могут начаться уже в ноябре 2020 года, заявил 11 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в передаче «Линия генерального» на своей странице в YouTube.
REGNUM22:36
3

Правительство планирует создать инструментарий поддержки экспорта

Правительство России в рамках обновления нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" планирует создать инструментарий поддержки экспорта, который будет реализован через информационную систему "Одно окно", созданную на базе цифровой платформы Российского экспортного центра (РЭЦ).
ТАСС04:49

На территории Центра Хруничева нашли снаряд времён войны

«На территории московской площадки Центра Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.
RT на русском05:08
1

На Кубани в первый день проголосовали более 900 тысяч избирателей

Напомним, накануне в 8.00 на Кубани открылись 2799 постоянных избирательных участков, на которых в течение двух дней - с 11 по 12 сентября - избиратели имеют возможность проголосовать досрочно на выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября.
Российская газета04:42
16

В Общественной палате указали на высокую активность избирателей

Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в субботу, 12 сентября, сообщил о более высокой явке по итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября, чем во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Известия05:01

Сейм Литвы избрал нового президента Белоруссии

«Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом, — и созданный по ее инициативе представительный орган народа — координационный совет — в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента», — говорится в тексте принятой в Литве резолюции.
Rusvesna.su21:00
1,7K

Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24

В Индии обнаружили зуб древнейшего гиббона

Палеонтологи описали древнейшего представителя семейства гиббонов: основой для открытия стал коренной зуб возрастом около 13 миллионов лет, который обнаружили на севере Индии.
N+1вчера в 08:45
57

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Накануне стало известно, что посредничество замглавы администрации президента России позволило избежать эскалации ситуации в Донбассе и достичь договоренности о расследовании нарушений Украиной режима прекращения огня.
Известия17:28
119