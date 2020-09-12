Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

В Росгидромете назвали регионы, в которые придёт бабье лето

Что касается других названных регионов, то в них тёплый период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета, объяснил метеоролог. В Центральной России бабье лето может продолжиться три-четыре дня на северо-западе. Вероятность такого прогноза Варакин оценил как «50/50».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, в которые придет бабье лето

Продолжительный период теплой солнечной погоды в третьей декаде сентября ожидает Приморье, после 21 сентября бабье лето наступит на северо-западе европейской части страны, затем, возможно, оно придет в центр Европейской России, а позже - на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости20:16
Подробнее о событии
RT на русском

В Росгидромете рассказали о погоде в регионах России

RT на русском23:14
Московский Комсомолец

Синоптики назвали регионы, куда придет «бабье лето»

Московский Комсомолец20:39
РБК

Синоптики сообщили о продвижении бабьего лета по России

РБК21:39
РЕН ТВ

Эксперт заявил, что этой осенью бабье лето будет недлинным

РЕН ТВ20:52
ТК Звезда

В Росгидромете рассказали, когда наступит «бабье лето»

ТК Звезда20:50
Российская газета

Синоптики перечислили регионы и сроки прихода «бабьего лета»

Российская газета22:40
РИА Новости

Названы регионы, в которые придет бабье лето

РИА Новости20:16

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
929

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
1,8K

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
592

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
REGNUMвчера в 05:50
2

Кучеров спровоцировал драку в концовке матча «Айлендерс» - «Тампа»

Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru01:47