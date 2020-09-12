В Росгидромете назвали регионы, в которые придёт бабье лето
Что касается других названных регионов, то в них тёплый период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета, объяснил метеоролог. В Центральной России бабье лето может продолжиться три-четыре дня на северо-западе. Вероятность такого прогноза Варакин оценил как «50/50».В источнике
С чего всё началось
Названы регионы, в которые придет бабье лето
Продолжительный период теплой солнечной погоды в третьей декаде сентября ожидает Приморье, после 21 сентября бабье лето наступит на северо-западе европейской части страны, затем, возможно, оно придет в центр Европейской России, а позже - на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости20:16
Подробнее о событии