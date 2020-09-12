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REGNUM
REGNUM

В Росгидромете назвали регионы, в которые придёт бабье лето

Что касается других названных регионов, то в них тёплый период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета, объяснил метеоролог. В Центральной России бабье лето может продолжиться три-четыре дня на северо-западе. Вероятность такого прогноза Варакин оценил как «50/50».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, в которых будет бабье лето

Продолжительный период теплой солнечной погоды в третьей декаде сентября ожидает Приморье, после 21 сентября бабье лето наступит на северо-западе европейской части страны, затем, возможно, оно придет в центр Европейской России, а позже - на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости20:16
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Эксперт заявил, что этой осенью бабье лето будет недлинным

РЕН ТВ20:52
Российская газета

Синоптики перечислили регионы и сроки прихода «бабьего лета»

Российская газета22:40
РБК

Синоптики сообщили продвижении бабьего лета по России

РБК21:39
RT на русском

В Росгидромете рассказали о погоде в регионах России

RT на русском23:14
ТК Звезда

В Росгидромете рассказали, когда наступит «бабье лето»

ТК Звезда20:50
Московский Комсомолец

Синоптики назвали регионы, куда придет «бабье лето»

Московский Комсомолец20:39
РИА Новости

Названы регионы, в которых будет бабье лето

РИА Новости20:16

Россия может столкнуться с дефицитом средств для выплат безработным

Москва, 12 сентября 2020, 04:51 — REGNUM Дефицит средств, которые выделяют субъектам РФ для выплаты пособий по безработице, достигнет к концу этого года 54,3 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения российского правительства, разработанном Министерством труда РФ.
REGNUM21:51
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Постпредство РФ: ФРГ не передавала в ОЗХО материалы по Навальному

"Заявления официальных лиц Германии относительно направления материалов по российскому гражданину А. Навальному в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются недостоверными и не соответствующими действительности", - сказано в сообщении на сайте посольства РФ в Нидерландах.
РЕН ТВ10 сентября в 14:23
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В Москве объявили конкурс на переделку Мавзолея

В положении о конкурсе оргкомитет утверждает: «Нахождение вождя Великой Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».
Профиль23:27
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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В США раскрыли «неслыханное оружие» Трампа

Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость» написала, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали, во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году.
Известия19:06
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