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REGNUM
REGNUM

В Росгидромете назвали регионы, в которые придёт бабье лето

Что касается других названных регионов, то в них тёплый период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета, объяснил метеоролог. В Центральной России бабье лето может продолжиться три-четыре дня на северо-западе. Вероятность такого прогноза Варакин оценил как «50/50».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, в которые придет бабье лето

Продолжительный период теплой солнечной погоды в третьей декаде сентября ожидает Приморье, после 21 сентября бабье лето наступит на северо-западе европейской части страны, затем, возможно, оно придет в центр Европейской России, а позже - на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости20:16
Подробнее о событии
RT на русском

В Росгидромете рассказали о погоде в регионах России

RT на русском23:14
Российская газета

Синоптики перечислили регионы и сроки прихода «бабьего лета»

Российская газета22:40
Московский Комсомолец

Синоптики назвали регионы, куда придет «бабье лето»

Московский Комсомолец20:39
РЕН ТВ

Эксперт заявил, что этой осенью бабье лето будет недлинным

РЕН ТВ20:52
ТК Звезда

В Росгидромете рассказали, когда наступит «бабье лето»

ТК Звезда20:50
РБК

Синоптики сообщили продвижении бабьего лета по России

РБК21:39
РИА Новости

Названы регионы, в которые придет бабье лето

РИА Новости20:16

Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.
Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
RT на русском00:42
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Мадуро заявил, что в Венесуэле задержали американского шпиона

Каракас, 12 сентября 2020, 02:50 — REGNUM Агент спецслужб США был задержан на одном из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Венесуэлы в штате Фалькон, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.
REGNUM19:50
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.
РИА Новостивчера в 20:38
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Обнаружена связь между коронавирусом и повреждением клеток мозга

Как сообщает ToDay News Ufa, авторы данного исследования выдвинули предположение о том, что при заражении коронавирусной инфекцией нейроны мозга подвергаются особенному, уникальному воздействию, которое специалисты никогда не наблюдали при заболевании другими инфекционными заболеваниями.
ToDay News Ufaвчера в 17:09
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
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