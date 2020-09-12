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REGNUM
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В Росгидромете назвали регионы, в которые придёт бабье лето

Что касается других названных регионов, то в них тёплый период «не дотягивает» по продолжительности до понятия бабьего лета, объяснил метеоролог. В Центральной России бабье лето может продолжиться три-четыре дня на северо-западе. Вероятность такого прогноза Варакин оценил как «50/50».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, в которых будет бабье лето

Продолжительный период теплой солнечной погоды в третьей декаде сентября ожидает Приморье, после 21 сентября бабье лето наступит на северо-западе европейской части страны, затем, возможно, оно придет в центр Европейской России, а позже - на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости20:16
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Невские Новости

Синоптик назвал регионы, в которые придет бабье лето

Невские Новости21:55
Комсомольская правда

В каких регионах ждать бабье лето в сентябре, рассказал синоптик

Комсомольская правда23:08
Российская газета

Синоптики перечислили регионы и сроки прихода «бабьего лета»

Российская газета22:40
РБК

Синоптики сообщили продвижении бабьего лета по России

РБК21:39
RT на русском

В Росгидромете рассказали о погоде в регионах России

RT на русском23:14
РЕН ТВ

Эксперт заявил, что этой осенью бабье лето будет недлинным

РЕН ТВ20:52
РИА Новости

Названы регионы, в которых будет бабье лето

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