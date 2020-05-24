Общество
ТАССВ Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом
Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды. Об этом в воскресенье рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин "Российской газете".
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Синоптик отметил, что грозы, шквалистый ветер, подъем уровня рек, скачки температуры воздуха летом традиционно возможны в предгорных районах - юге Красноярского края, Хакасии, Иркутской области - в Восточных и Западных Саянах.Российская газета01:00
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Происшествия
Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
РИА Новости 08:26
Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
Экономика
Правительство выделило 100 млрд рублей 56 регионам России
Москва, 24 мая 2020, 16:52 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая 2020 года оказались ниже показателей за два предыдущих года.
REGNUM 09:52
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Политика
Стали известны пропустившие заседание Совбеза ООН по Крыму страны
Москва, 23 мая 2020, 11:10 — REGNUM В организованном Россией заседании Совета безопасности ООН по Крыму отказались принимать участие Великобритания, США, Украина и Эстония.
REGNUM вчера в 04:10
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Экономика
В России могут вернуть прежний пенсионный возраст
Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
Футбол
Семин отреагировал на интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об интервью гендиректора клуба Василия Кикнадзе.
Metaratings 22 мая в 05:14
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Общество
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета 05:42
Общество
В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Происшествия
Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги
В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.
BFM.ru 06:38
Политика
Посольство отреагировало на статью Bloomberg о рейтинге Путина
Российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за статью с дезинформацией о рейтинге президента Владимира Путина.
Профиль 01:33
Футбол
Баллак назвал причины уверенной игры ван Дейка в «Ливерпуле»
Известный в прошлом футболист Михаэль Баллак раскрыл причины уверенной игры защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в составе клуба АПЛ, отмечает Football Hub.
ProstoProSport 09:03
Армия и оружие
В США рассказали о возрождении Россией машины времён холодной войны
Ferra вчера в 07:46
Футбол
«Динамо» предложило восьми игрокам продлить контракт до конца сезона
Московское «Динамо» предложило продлить соглашение до конца сезона восьми футболистам.
Metaratings 10:20
Здоровье
Белгородский губернатор сообщил о смерти врача от коронавируса
Сегодня, 23 в горбольнице Белгорода скончалась заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ, заслуженный врач РФ, Валентина Карташова.
Kursk.com вчера в 07:31
Культура
В честь юбилея Бродского пройдет музыкальный онлайн-марафон
Земфира еще продолжает записывать новый диск, и поэтому в онлайн-марафоне в честь любимого поэта, увы, не выступит.
Российская газета 09:11
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Политика
Трамп предостерег от массового голосования по почте на выборах в США
Президент США Дональд Трамп выступил против массового голосования по почте американских граждан на следующих выборах главы Белого дома, поскольку оно чревато масштбаными фальсификациями.
ИА Красная Весна 10:23
Хоккей
Панарин рассказал о реакции Знарка на предложение его дочери
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как нынешний тренер «Спартака» Олег Знарок отреагировал, когда узнал о предложении, которое хоккеист сделал его дочери Алисе.
ProstoProSport 03:10
Интернет
В Швеции запустили первую сеть 5G
Телекоммуникационная компания Tele2 запустила в воскресенье первую в Швеции коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
ТАСС 10:13
Политика
МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
Фигурное катание
Загитова стала победительницей в номинации олимпийской иконы стиля
Фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля.
Metaratings 10:53
Армия и оружие
«Панцирь-С1» в Ливии сбил турецкий беспилотник
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 уничтожен в Ливи зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1Э» российского производства, 22 мая сообщил военный аналитик Бабак Тагвей в социальной сети Twitter.
ИА Красная Весна 07:20