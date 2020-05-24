Общество

ТАССТАССВ Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом

Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды. Об этом в воскресенье рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин "Российской газете".
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с чего всё началось

В Росгидромете объяснили причину затяжных периодов похолодания и потепления

Синоптик отметил, что грозы, шквалистый ветер, подъем уровня рек, скачки температуры воздуха летом традиционно возможны в предгорных районах - юге Красноярского края, Хакасии, Иркутской области - в Восточных и Западных Саянах.
Российская газета01:00

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Синоптики предупредили о резкой смене погоды предстоящим летом

Интерфакс08:07

В Росгидромете объяснили затяжные периоды похолодания и потепления

ТК Звезда02:00

В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом

ТАСС04:45

Российскому лету предсказали драматическую смену погоды

Телеканал 360°03:50

В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

РИА Новости03:01

Россиянам рассказали о резких перепадах температуры летом

Lenta.ru05:41

В Росгидромете объяснили причину затяжных периодов похолодания и потепления

Российская газета01:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия

Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии

РИА Новости 08:26
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Политика

США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга

Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей 56 регионам России

Москва, 24 мая 2020, 16:52 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая 2020 года оказались ниже показателей за два предыдущих года.
REGNUM 09:52
1K
Происшествия

В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

РИА Новости 09:22
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Политика

Стали известны пропустившие заседание Совбеза ООН по Крыму страны

Москва, 23 мая 2020, 11:10 — REGNUM В организованном Россией заседании Совета безопасности ООН по Крыму отказались принимать участие Великобритания, США, Украина и Эстония.
REGNUM вчера в 04:10
2,2K
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
994
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1,1K
Экономика

В России могут вернуть прежний пенсионный возраст

Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
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Футбол

Семин отреагировал на интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об интервью гендиректора клуба Василия Кикнадзе.
Metaratings 22 мая в 05:14
3
Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
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Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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Общество

В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

RT на русском 10:57
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета 05:42
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Общество

В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
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Происшествия

Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги

В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.
BFM.ru 06:38
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Политика

Посольство отреагировало на статью Bloomberg о рейтинге Путина

Российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за статью с дезинформацией о рейтинге президента Владимира Путина.
Профиль 01:33
9K
Футбол

Баллак назвал причины уверенной игры ван Дейка в «Ливерпуле»

Известный в прошлом футболист Михаэль Баллак раскрыл причины уверенной игры защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в составе клуба АПЛ, отмечает Football Hub.
ProstoProSport 09:03
Армия и оружие

В США рассказали о возрождении Россией машины времён холодной войны

Ferra вчера в 07:46
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Футбол

«Динамо» предложило восьми игрокам продлить контракт до конца сезона

Московское «Динамо» предложило продлить соглашение до конца сезона восьми футболистам.
Metaratings 10:20
1
Здоровье

Белгородский губернатор сообщил о смерти врача от коронавируса

Сегодня, 23 в горбольнице Белгорода скончалась заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ, заслуженный врач РФ, Валентина Карташова.
Kursk.com вчера в 07:31
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Культура

В честь юбилея Бродского пройдет музыкальный онлайн-марафон

Земфира еще продолжает записывать новый диск, и поэтому в онлайн-марафоне в честь любимого поэта, увы, не выступит.
Российская газета 09:11
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Политика

Трамп предостерег от массового голосования по почте на выборах в США

Президент США Дональд Трамп выступил против массового голосования по почте американских граждан на следующих выборах главы Белого дома, поскольку оно чревато масштбаными фальсификациями.
ИА Красная Весна 10:23
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Хоккей

Панарин рассказал о реакции Знарка на предложение его дочери

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как нынешний тренер «Спартака» Олег Знарок отреагировал, когда узнал о предложении, которое хоккеист сделал его дочери Алисе.
ProstoProSport 03:10
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Интернет

В Швеции запустили первую сеть 5G

Телекоммуникационная компания Tele2 запустила в воскресенье первую в Швеции коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
ТАСС 10:13
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Политика

МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
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Фигурное катание

Загитова стала победительницей в номинации олимпийской иконы стиля

Фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля.
Metaratings 10:53
Армия и оружие

«Панцирь-С1» в Ливии сбил турецкий беспилотник

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 уничтожен в Ливи зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1Э» российского производства, 22 мая сообщил военный аналитик Бабак Тагвей в социальной сети Twitter.
ИА Красная Весна 07:20
Общество

В Тюменской области обещают град и шквалистый ветер

REGNUM 10:42
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