Синоптик отметил, что грозы, шквалистый ветер, подъем уровня рек, скачки температуры воздуха летом традиционно возможны в предгорных районах - юге Красноярского края, Хакасии, Иркутской области - в Восточных и Западных Саянах.

с чего всё началось

Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды. Об этом в воскресенье рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин "Российской газете".

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