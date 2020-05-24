Общество

НТВНТВВ Росгидромете объяснили резкую смену погоды в летний период

Из-за изменения регионального климата в летний период может наблюдаться резкая смена погоды. Об этом рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
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с чего всё началось

В Росгидромете объяснили причину затяжных периодов похолодания и потепления

Синоптик отметил, что грозы, шквалистый ветер, подъем уровня рек, скачки температуры воздуха летом традиционно возможны в предгорных районах - юге Красноярского края, Хакасии, Иркутской области - в Восточных и Западных Саянах.
Российская газета01:00

Подробнее о событии

Россиянам рассказали о резких перепадах температуры летом

Lenta.ru05:41

В Росгидромете объяснили причину затяжных периодов похолодания и потепления

Российская газета01:00

Российскому лету предсказали драматическую смену погоды

Телеканал 360°03:50

В Росгидромете рассказали, с чем связана резкая смена погоды летом

News.ru03:18

В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

РИА Новости03:01

В Росгидромете объяснили затяжные периоды похолодания и потепления

ТК Звезда02:00

В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом

ТАСС04:45
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
Общество

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