Общество
НТВВ Росгидромете объяснили резкую смену погоды в летний период
Из-за изменения регионального климата в летний период может наблюдаться резкая смена погоды. Об этом рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
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с чего всё началось
Синоптик отметил, что грозы, шквалистый ветер, подъем уровня рек, скачки температуры воздуха летом традиционно возможны в предгорных районах - юге Красноярского края, Хакасии, Иркутской области - в Восточных и Западных Саянах.Российская газета01:00
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Политика
Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Волгоградская правда 07:26
Футбол
Камболов: митинг во Владикавказе ничего не дал – только позаражали друг друга
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился мнением о коронавирусе и митинге во Владикавказе, участники которого оспаривали существование инфекции.
Чемпионат 05:30
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Армия и оружие
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник.
Lenta.ru 22 мая в 18:30
Общество
В Испании утвердили правила посещения пляжей
РИА Новости 07:08
Гаджеты
Xiaomi запускает звуковую панель Redmi TV Soundbar 26 мая
Xiaomi запускает на рынок усовершенствованную звуковую панель, получившую название Redmi TV Soundbar, 26 мая.
Дни24 06:27
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Происшествия
Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги
В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.
BFM.ru 06:38
Авто
Составлен топ-10 популярных иномарок локальной сборки в РФ
Лидирует в составленном топ-10 популярных иномарок локальной сборки в РФ автомобиль KIA Rio с результатом 815 тыс. зарегистрированных экземпляров.
Газета DAILY 06:50
Шоу-бизнес
Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж
Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета 05:42
Хоккей
Зарплатная ведомость «Трактора». Больше всех зарабатывает Бэйлен
В прошлом сезоне зарплатная ведомость «Трактора» составила 700 миллионов рублей.
Спорт-Экспресс 05:37
Политика
МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Политика
В центре Киева проходит митинг против политики Зеленского
РИА Новости 08:02
Общество
Литейный, 4 заполняется Лубянкой. Уходят даже полковника Яковлева, с которым все хотели решать
Если бы все неформальные и тайные беседы бизнесменов и силовиков Петербурга и Ленобласти архивировались в некоем секретном облаке, а мы бы получили туда доступ и проанализировали рейтинг влияния (цитируемость – это другое), то за последние пару лет на первом месте оказался бы полковник Яковлев.
47 новостей 06:46
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 22 мая в 02:07
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Экономика
Российские торговые центры выставили на продажу на Avito
На портале появились объявления о продаже крупного центра на Арбате в Москве. Его стоимость продавец оценил в 11,5 млрд рублей.
News.ru 22 мая в 10:54
Религия
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
В поздравительных словах Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит об особом смысле священного праздника.
Кизилюртовские вести 04:23
Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00