Синоптик отметил, что грозы, шквалистый ветер, подъем уровня рек, скачки температуры воздуха летом традиционно возможны в предгорных районах - юге Красноярского края, Хакасии, Иркутской области - в Восточных и Западных Саянах.

с чего всё началось

Из-за изменения регионального климата в летний период может наблюдаться резкая смена погоды. Об этом рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

В Росгидромете объяснили резкую смену погоды в летний период

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