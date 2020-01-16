Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
РИА Новости04:43

Подробнее о событии

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

РИА Новости04:43

Росгидромет пообещал климатические катаклизмы в России после 2050 года

Известия05:08

Росгидромет: Россия «приговорена» к жаре и наводнениям

Вести.Ru05:22

Россиянам предрекли климатические катаклизмы

Lenta.ru05:18

В Росгидромете россиянам предсказали климатические катаклизмы

Газета.Ru06:26

В Росгидромете предрекли РФ климатические катаклизмы

REGNUM06:12

Росгидромет: Россия «приговорена» к климатическим катаклизмам

Росбалт05:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Политика

Новым премьером может стать руководитель ФНС Михаил Мишустин

Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 11:43
Кино

Продюсеры «бондианы» не заинтересованы в смене пола Джеймса Бонда

Продюсер "бондианы" Барбара Брокколи заявила Sky News, что в фильмах о Джеймсе Бонде появятся новые женские персонажи.
Газета.Ru 06:50
Общество

Брянские предприятия примут участие в выставке в Берлине

Брянские предприятия получили приглашения для участия в международной торговой выставке «Зеленая неделя - 2020».
Городской телеканал (Брянск) 14 января в 08:35
Политика

Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию

Российская газета 06:32
Политика

Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:09
Политика

Кудрин рассказал о надеждах от смены правительства РФ

Целый ряд реформ может быть осуществлён в России после смены премьер-министра и правительства.
REGNUM 05:24
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Футбол

Эсекиэль Понсе: «Мой образец — Луис Суарес. Абсолютный топ!»

Главные переходы Цитата Суареса и типичный гол Понсе — Хенрик Ларссон, отец Джордана, бил по воротам интуитивно.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Политика

Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов

Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Новые Известия 03:12
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Происшествия

В Чите военнослужащего заподозрили в убийстве двух человек

REGNUM вчера в 23:16
Армия и оружие

Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе

Самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО, пишут СМИ со ссылкой на источник с совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.
Взгляд.ру вчера в 11:16
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru 03:47
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
РБК 05:06
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
РБК вчера в 04:19
Политика

Путин назвал смысл поправок в Конституцию

Смысл поправок в Конституцию — повышение роли гражданского общества и политических партий, заявил президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 06:44
Общество

Умер контрразведчик Иван Устинов

Известия 06:18
Культура

Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

Газета.Ru 00:01
Политика

Мишустин выступил в Госдуме перед голосованием по его кандидатуре

Необходимо незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента России, заявил глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 06:22
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян

Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.
Интересант 06:50
Здоровье

Правительство РФ предлагает исключить понятие «обучающийся с ОВЗ»

Правительство РФ предлагает внести изменения в Федеральный закон, регулирующий вопросы образования людей с ОВЗ.
РИА Дагестан 06:39
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
ТАСС Спорт 06:09
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Хоккей

«Сибирь» выиграла у «Амура» по буллитам

Сибирь одержала победу над Амуром (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на Платинум Арене в Хабаровске.
Советский спорт 06:45
Футбол

Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Pravda.Ru 05:39
Единоборства

Макгрегор пообещал нокаутировать Серроне

Телеканал 360° вчера в 21:58
Происшествия

Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:01
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
ТАСС 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное