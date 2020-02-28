МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В начале марта средняя температура будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

с чего всё началось

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.

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