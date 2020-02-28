Общество

ИзвестияИзвестияВ Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В начале марта средняя температура будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новостивчера в 19:57

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В Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта

Коммерсантъ00:29

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известиявчера в 22:01

В Росгидромете предсказали температурные аномалии в начале марта

Lenta.ruвчера в 22:29

В Росгидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в начале марта

РБКвчера в 22:03

В Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта

RT на русскомвчера в 23:12

Росгидромет сообщил о ранней весне на всей территории России

URA.Ruвчера в 21:16

Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта

РИА Новостивчера в 19:57
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Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
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Футболист петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба все-таки сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива».
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Армия и оружие

Глава дипслужбы ЕС заявил об угрозе военной конфронтации в Идлибе

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал остановить эскалацию в Идлибе, в противном случае, по его словам, она может перерасти в масштабную международную военную конфронтацию.
Радио Sputnik 04:20
Кино

Упоминание про ЛГБТ исчезло из русского дубляжа мультфильма «Вперед»

Упоминание про представителя ЛГБТ-сообщества было удалено из русского дубляжа нового мультфильма «Вперед», созданного студиями Disney и Pixar.
Красная весна вчера в 09:16
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию предлагается провести 22 апреля

Накануне на заседании рабочей группы президент Владимир Путин сказал, что поправки в Конституцию должны будут вступить в силу сразу после подведения итогов голосования.
Эхо Москвы 26 февраля в 23:01
Кино

На Берлинале разразился скандал из-за показа «Дау. Наташа»

Tageszeitung пишет, что режиссер на съемочной площадке «Дау» создал невыносимые условия, а одна из участниц проекта обвинила Хржановского в сексуальных домогательствах.
Культуромания 00:44
Армия и оружие

Пять истребителей НАТО не смогли обнаружить российский Ту-95

В небе над Норвежским морем 5 истребителей НАТО, поднятых по тревоге, не смогли обнаружить один российский стратегический бомбардировщик Ту-95.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:15
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400

В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Взгляд.ру вчера в 19:53
Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
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Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости вчера в 03:47
Общество

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Ведомости 03:27
Энергетика

«Сахалин-2» проведет самый масштабный в своей истории ремонт

Летом 2020 года компания Sakhalin Energy (оператор проекта «Сахалин-2»), производящая 11,4 млн т сжиженного природного газа (СПГ), планово остановит обе линии СПГ-завода.
РБК 04:50
Армия и оружие

Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал РИА Новости, что испытания "Циркона" проходят успешно, первым кораблем, который будет вооружен этой гиперзвуковой ракетой морского базирования, "в ближайшие годы" станет один из фрегатов.
РИА Новости 04:03
Происшествия

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Вести.Ru 04:14
Происшествия

В Самаре возместят ущерб владельцам машин, на которые рухнул трамвай

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Происшествия

В Харькове из-за коронавируса произошли массовые столкновения

Деловое.ТВ вчера в 12:18
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
Армия и оружие

Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным

Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
Красная весна вчера в 18:51
Армия и оружие

Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии

Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Эхо Москвы вчера в 21:06
Общество

Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
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Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Происшествия

По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали бывшего полицейского

В Калининграде задержали бывшего полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Lenta.ru 04:40
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Шоу-бизнес

Катя Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию

Гордон сообщила, что когда в свое время она расходилась со своим экс-супругом Сергеем Жориным, в этом процессе поучаствовали и Валерия с Пригожиным.
RuNews24.ru 01:06
Общество

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Общество

У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
Ведомости 04:17
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Гаджеты

Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта

5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Astera 26 февраля в 15:24
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